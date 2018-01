Ojalá que RCN no acabe con el actor que hace de Jaime Garzón

Las dos últimas cartas que tenía el Canal, Garzón vive y Paraíso travel, fueron sendos fracasos desde su estreno. Ambas fueron aplastadas por sus rivales de Caracol y fue tan duro el masazo que incluso circulan rumores en redes que no renovarían licencia en el 2019. La crisis es tan profunda que Gabriel Reyes Copello, quien estuvo en el cargo desde los orígenes del canal en 1999, dio un paso al costado y los Ardila trajeron a José Roberto Arango, el mago capaz de resucitar empresas moribundas como lo era hace una década el club deportivo Los Millonarios.

Hace un año el canal estaba en el mismo foso. El estreno de El Comandante alcanzó el mínimo histórico de 4.5 de rating. El golpe había sido atenuado por la compra de la serie por TNT quien la difundió por toda Latinoamérica. Al fin y al cabo Hugo Chávez es una figura continental. RCN, entre desesperada y furiosa, hizo lo que acostumbra hacer con las cosas que no sirven: mutilarlas y meterlas en el último lugar de la parrilla, por allá casi a las doce de la noche en donde solo la terminan viendo los celadores de conjuntos cerrados y madres de adolescentes impenitentes. El principal perjudicado esa vez fue el grandísimo actor Andrés Parra quien se sintió menospreciado y usado por el canal.

Ahora espero que no pase lo mismo con Garzón Vive. El canal hizo esta apuesta a pesar de la resistencia de Marisol, la hermana del humorista, a quien no le gustó la grotesca caricatura en el que convirtieron el papel de Jaime en la serie Los tres caínes. RCN creyó que con el estreno del dramatizado frecuentarían el canal personas que no acostumbran a hacerlo atraídas por la imagen de Garzón. Yo, que nunca veo esa vaina, vi el capítulo estreno. A parte de las pésimas actuaciones —patético ver a Carlos Barbosa haciendo de Yamid Amat—, la horrorosa musicalización y las intérpretes femeninas sin garra, sin ángel, sin talento, yo me enganché esa hora entera con el trabajo de Santiago Alarcón. Al paisa se le notan los cuatro años de trabajo agotador para encontrarle el tono a Garzón. Leyó expedientes enteros de la investigación del asesinato y escuchó cientos de grabaciones para entender al hombre detrás del bufón. Si el rating sigue en picada ese trabajo podría perderse. RCN, con tal de meter una propagandita más, es capaz de pasarle tijera a las 80 horas que tiene el programa, deshilvanarlo, volverlo incongruente, pesado, como sucedió hace un año con El comandante.

Ya no importa si el producto que estrene RCN sea bueno o malo. La gente igual no lo ve porque no confía en la marca. Culpable de esto podría ser la tendencia política por la que siempre fueron coherentes. Lo terrible es que además de la confianza del televidente, RCN va a terminar perdiendo también la confianza de los actores que contratan. A mí 80 horas para contar la historia de Garzón me parece una exageración teniendo en cuenta que National Geographic emitió en 10 capítulos la vida de Einstein. Pero si ya lo lanzaron así, si ya editaron de esa manera, no pueden cometer la canallada de recortar a la brava pedazos enteros de la serie para salir rápido del lodo. Esto es acabar con el trabajo de los actores y eso es indignante. Santiago Alarcón es una buena persona y me imagino que se sentirá en deuda con RCN porque fue allí donde conoció la fama con El man es Germán. Pero esa lealtad se romperá si, desesperados por rating, empiezan a echarle tijera a su papel. Si se lo hicieron a Andrés Parra se lo pueden hacer a cualquiera.

RCN ya se parece cada vez más al barco de Lope de Aguirre a la deriva, dando vueltas por el Amazonas bajo el sol abrazador y chamuscante del fracaso absoluto.