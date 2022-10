El nuevo trabajito de Mario Alberto Yepes tras haber sido echado de la selección Colombia

.Publicidad.

En Abril de este 2022, Mario Alberto Yepes se convirtió en noticia después de que Carlos Antonio Vélez revelara el salario que cobraba en la Federación Colombiana de Futbol. Por ese entonces, el exjugador se desempeñaba como director deportivo de la selección y se embolsillaba 50 millones de pesos mensuales. Sin embargo, algo era claro, y era que su guerra interna con Álvaro González Álzate lo tenia con un pie fuera de la entidad, de la que salió finalmente en junio.

Desde ese momento poco se vio a Mario Alberto Yepes en el ámbito futbolístico, e incluso llegaron a insinuar que se había dado unas merecidas vacaciones. Pero lo cierto es que el exfutbolista se las rebuscó para soportar su salida de la selección y obtener ingresos por otro lado.

Así es como hace algunas semanas confirmó que es la imagen de una casa de apuestas que se está abriendo paso en Colombia y América Latina. La empresa se llama Betsson y él cumple la función de ser embajador de la marca en el país. Y al ser uno de los futbolistas mas recordados de la ultima generación dorada de la tricolor, no es de extrañar que el contrato por prestar su imagen se acercara a lo que ganaba en la selección Colombia.

😭Muchos momentos inolvidables en la tricolor y en otros equipos que sentimos nuestros... 😍Hoy anunciamos su regreso a las canchas con los colores de Betsson ¿Cuál es tu mayor recuerdo de Yepes? ¡Cuéntanos aquí y etiqueta a alguien más! #ElCapitánDeLasProbabilidades pic.twitter.com/twNV3uY1eE — Betsson Colombia (@BetssonCo) August 30, 2022

No hay duda que Mario Alberto Yepes la supo hacer, ya que no solo recibe dinero por su participación en Betsson, sino que también tiene varios estudios como Director Técnico encima, así que no sería raro verlo dirigiendo algún club en un futuro cercano.