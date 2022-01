Nueva tragedia en Nueva York: 19 personas mueren en incendio.VIDEO

Era un edificio de 19 pisos. En el segundo vivía una familia en un apartamento dúplex. Allí, al mediodía de este domingo 9 de enero, arrancó la tragedia. Un extraño incendio cegó la vida de 19 personas en el Bronx en pleno Nueva York. Los heridos, algunos de suma gravedad, ascienden a 63.

Estas son las imágenes de una noticia que tiene consternado al mundo ya que la cifra de fallecidos podría aumentar con el paso de las horas:

BREAKING NEWS: #FDNY responds to 5-alarm fire in the #Bronx, at least '31 serious injuries to civilians' reported. MORE: https://t.co/Czp0HfM0Q5 pic.twitter.com/7ZOBcaJboo

— News12BX (@News12BX) January 9, 2022