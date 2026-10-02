- Nueva modalidad de estafa vacía su cuenta desde WhatsApp

El 1 de octubre a las 2:37 p.m. llamó el falso antifraude BBVA por compras en Cali. Piden por WhatsApp foto de la app con BLOQUEO REF:82 para vaciar la cuenta

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Me acaban de llamar con una nueva modalidad de estafa tan bien montada que me faltó un pelo de ingenuidad para caer. Me salvó la IA a quien le di pantallazo del mensaje que me enviaron en caliente.

Fue a las 2:37 p.m. de este miércoles 1 de octubre.

Entra una llamada de una mujer con una voz perfectamente entrenada de call center bancario, muy estandarizada, preocupada de forma muy bien actuada por usted, con muletillas de protocolo.

"Le hablamos del Área de Monitoreo de Operaciones Anti-fraude de BBVA".

Me pregunta si reconozco unos movimientos sospechosos en Cali por clonación de mis tarjetas y del ID facial de mi teléfono.

Uno, impresionado, dice que no. Y ahí viene el segundo acto: "Tranquilo, lo vamos a proteger". En segundos, del número +57 324 4842555, con foto de perfil de "ASISTENTE VIRTUAL BLUE", logo oficial de BBVA y cuenta de empresa, llega un WhatsApp.

El mensaje es idéntico al oficial:

"¡Hola! Soy BLUE asistente virtual de BBVA Área de Monitoreo de Operaciones Anti-fraude... Por favor digite el nombre de su ejecutivo en línea, sin comas puntos o espacios".

Me pidieron contestar "ANDREA GÓMEZ", a las 2:38 p.m.La respuesta inmediata es la trampa final: "Está siendo víctima de fraude o suplantación en su portafolio para continuar ingrese imagen de su aplicativo con la palabra (BLOQUEO) REF:82"

Esa es la clave de todo.

Piden que abra su app de BBVA, escriba la palabra BLOQUEO y les envíe captura.

Con esa imagen tienen nombre del cuentahabiente, productos, saldos. Le dirán ahora:

"Vamos a generar un token de seguridad, díganos el código que le acaba de llegar".

Y ese código es la autorización para trasladar su dinero. En 5 minutos vacían toda la cuenta.

Es una banda con call center, libreto, tecnología celular de punta y diseño gráfico. No un par de ladrones improvisados.

Su banco nunca va a pedir una captura de su app, ni que escriba BLOQUEO, ni lo va a contactar por WhatsApp para salvarlo.

Si le llega esto, cuelgue y llame usted mismo al #323. Si ya envió la foto, bloquee todo desde la app oficial.

Número estafador: +57 324 4842555 (que pronto cambiará) - 2:37 p.m., 1 de octubre. Compartan.

¡Mucho ojo!

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