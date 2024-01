Nuestra naturaleza de ser humano

Por: Santiago Palacio |

enero 12, 2024

Agradezco profundamente que en estos momentos tan difíciles me ayude.

No saco disculpas o teorías administrativas de evaluación de riesgos para estimar la mejor opción que tenía, como hicieron otros.

No estuviste ocupado organizando tus cosas y pensando en mí, sugiriendo cuál era la decisión correcta que debía tomar, como hicieron otros.

Déjeme, yo lo discuto con la familia y luego lo llamo, pero nunca me llaman, como hicieron otros.

Del "no nos llame, nosotros lo llamamos".

Del "yo se lo dije, se lo advertí, ah, pero como es tan terco". Ahí tiene los resultados.

Del "déjate ver, para invitarte".

Usted tuvo el coraje y la franqueza de tenderme una sencilla y sincera mano amiga:

"¿Qué necesita?", y darme lo solicitado, lo necesario inmediatamente sin juzgar, preguntar o priorizar riesgos o decidir por mí, como otros. Cabe imaginar que esa gran diferencia se llama humanidad y que esa humanidad la tiene exclusivamente aquel que ha sufrido y sabe lo que es no tener. Aquel que ha pasado por situaciones difíciles y las recuerda. De aquel que ha comido mierda y se acuerda de ella. Aquel que sabe que, aunque uno desperdicie toda su vida buscando una oportunidad para sobrevivir, no la hay.

Cada vez que oigo respuestas como "déjame pensarlo y luego te llamo" o "déjame consultarlo con los míos y llámame mañana", me entristece, pero sobre todo me angustia saber que yo era así, que yo respondía así, que ese era yo. Sin darme cuenta, repetía convencido la vulgar, asquerosa y bíblica sentencia: "No hay que regalar el pescado, hay que enseñar a pescar". Fascinante la perversidad de esta frase. ¿Qué hace su creyente? ¿Le da al que pide un favor? No, porque no se regala. ¿Y entonces enseña a conseguirlo? Tampoco.

Así que gracias, espero, si es posible, podamos de alguna forma volver a compartir y disfrutar de la vida auténtica. No la sobre o supervivencia sólo la vivencia sin contaminación, sin superpoderes, como debe ser y hablar estos temas del ajetreado ir y venir de la altanería cultural.