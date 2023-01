.Publicidad.

Novak Djokovic se vuelve a coronar con el puesto numero 1 del ranking de la ATP luego de haberle ganado al griego Stefanos Tsitsipas en un apretado juego 6-3, 7-6 (7/4), 7-6(7/5). El serbio levantó este domingo su decimo trofeo individual en el Abierto de Australia empatando al español Rafael Nadal.

“Siento un gran orgullo y satisfacción en este momento. Cuando he ido a mi box he colapsado emocionalmente. Me he venido abajo junto a mi madre y mi hermano, cuando me han dado un abrazo” fueron las palabras del serbio entre lagrimas luego de haber ganado la mayor victoria de su vida, considerando las circunstancias, según dijo.

Recordemos que Djokovic estuvo gran parte del torneo vendado en su pierna izquierda luego de que manifestara que tenía una molestia en la rodilla, lo cual limitó sus posibilidades al inicio del torneo, sin embargo esto no fue un impedimento para ir aumentando su nivel de juego durante la competencia para finalmente coronarse como el campeón del Gran Slams.

Según dijo el actual campeón, no tiene intenciones de detenerse con este titulo, pues hasta la fecha suma un total de 93 trofeos en el circuito, siendo solo superado por leyendas como Iván Lendl, Roger Federer y Jimmy Connors.