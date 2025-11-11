Todo apunta a que Álvaro Uribe ya escogió al candidato del Centro Democrático

María Fernanda Cabal se perfila como la verdadera candidata del uribismo: cofundadora del Centro Democrático y favorita de las bases, según encuestas y redes

Por: Jesús Mora Díaz |

noviembre 11, 2025

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Álvaro Uribe se ha convertido en la novia bonita de la política en Colombia, esa con la que todos los candidatos a la presidencia quieren salir a hacer política, posar en fotos y decir, a boca llena, que son “el candidato del Centro Democrático”, el partido del gran colombiano.

Muchos buscan cobijarse bajo las banderas del uribismo: algunos camaleones que antes fueron alfiles de sus enemigos políticos, y otros que ni siquiera han tenido trayectoria pública, pero ahora, con cánticos de sirena, pretenden vender la idea de ser parte del partido, tratando de cautivar incautos.

Sin embargo, la realidad es que quien ha hecho méritos, tanto en su vida personal como en su carrera política, para representar con autoridad esa distinción, es María Fernanda Cabal. O como el propio presidente Uribe la llama: “la generala”. Este apelativo resume su carácter y su compromiso con Colombia, especialmente en materia de seguridad y orden.

Cabal es la del Centro Democrático porque así lo dicen las encuestas, las métricas en redes sociales y su capacidad para generar debate en los escenarios digitales. Que Cabal sea la de Uribe no es un capricho mío ni de unos cuantos: está respaldada por su nivel de interacción en redes, su impacto mediático y su presencia constante en la agenda pública. Y esto es importante, porque el escenario predilecto para librar la batalla electoral de hoy empieza por el espectro virtual.

María Fernanda Cabal merece el aval del Centro Democrático por múltiples razones: es cofundadora del partido, ha defendido sus tesis con coherencia y convicción, y lo más importante, es la candidatura con la que más se identifican las bases uribistas.

Cuando Cabal salga a las calles acompañada de Uribe, muchos astros se alinearán y otras candidaturas sustentadas en sofismas se apagarán. Muy seguramente ese guiño del expresidente hacia Cabal la llevará a ganar la consulta en marzo, pues la batalla presidencial está enmarcada entre el candidato de Uribe y Petro. No hay más. Y la de Uribe es Cabal.

