“Nos levantamos a tiros, o como tú quieres”: amenazas del inspector de Policía de Ciénaga

Un nuevo escándalo rodea al controvertido Inspector de Policía de Ciénaga, Wilmer De La Hoz Melo, quien una vez más está expuesto ante la palestra pública debido a sus acciones. En esta ocasión, se trata de unas fuertes y directas amenazas de muerte generadas por De La Hoz Melo, en contra de algunos integrantes de la familia Castillo en Ciénaga, quienes han tomado la decisión de poner el hecho en conocimiento de las autoridades y la ciudadanía en general a través de los medios de comunicación.

De acuerdo con la denuncia presentada ante este medio por parte de Armando Castillo Pardo, uno de los afectados, todo tuvo inicio por la actuación del Inspector de Policía en un tema estrictamente familiar, en el cual, a su juicio, el Funcionario ha acompañado un proceso a todas luces fraudulento y amparado en unas declaraciones extrajuicio con las que han buscado demostrar propiedad de un predio que pertenece a la familia Castillo.

En contexto lo que aquí ha ocurrido es que, desde el mes de diciembre, uno de los herederos del predio, identificado como Guillermo Castillo Manzano, primo del denunciante, acudió a la Inspección de Policía con una documentación (declaraciones extrajuicio) haciéndose pasar como propietario único del predio El Carmen que tiene una extensión de casi 24 hectáreas mineras de propiedad del señor Francisco Castrillo Vargas, -abuelo del denunciante y del denunciado-, quien heredó ese bien a toda su familia. El colindante de este predio es la vía nacional, predio denominado El Carmen, en dirección a la Zona Bananera, frente a la segunda Yé de Ciénaga.

Según ha manifestado Armando Castillo Pardo (denunciante), en el pasado mes de diciembre de 2021 ante la ausencia del administrador del predio, se inició un proceso arbitrario de parte del señor Guillermo Castillo “en complicidad con el Inspector de Policía (Wilmer De La Hoz Melo)” relacionado con unas negociaciones con la empresa Promigas, permitiéndole el paso de la tubería por el predio en mención desconociendo a la sociedad de herederos y, a su vez, respaldando a esta empresa mediante un auto expedido por dicha Inspección de Policía, con un amparo policivo, blindando de esta manera cualquier obstáculo en contra de la firma empresarial.

También se pudo conocer, mediante derechos de petición presentados ante esta Inspección por parte de los abogados de la familia Castillo, sobre la existencia de varios procesos por el cobro de regalías a las empresas de energía Air-e, toda vez que hacen uso del predio para atravesar la postería que conduce la energía al municipio Zona Bananera; como también a Isagen, por encontrarse instaladas dentro del predio en mención dos torres eléctricas, bajo la figura de servidumbre, toda vez que dichas firmas requerían el uso de una parte del terreno.

“Teniendo en cuenta que siempre habíamos mantenido buenas relaciones con mi primo Guillermo, al enterarnos de dicha negociación con Promigas lo llamé para indagarlo acerca del tema y su respuesta fue que eso (el predio) era de él y que más nadie tenía derecho; cuando es una propiedad herencia de mi abuelo, una propiedad familiar para lo cual en este momento estamos organizando una sociedad de tipo familiar para poder acceder legalmente y proporcionalmente al derecho de esa propiedad”, expresa Armando Castillo Pardo.

El hecho alertó al resto de los herederos que dos meses después, es decir en el pasado mes de febrero, confirmaron dichas acciones y decidieron tomar las medidas correspondientes; razón por la cual el 23 de ese mismo mes se acercaron al predio encontrando una cerca nueva haciendo todo el cerramiento del predio con avisos de propiedad privada y el número de teléfono de Guillermo Castillo Manzano, en unión familiar los herederos contrataron a dos obreros para que quitaran la cerca, acreditando propiedad del bien que pertenece a toda la familia Castillo y no a uno de sus integrantes.

Esta situación derivó en un fuerte enfrentamiento entre varios de los integrantes de la familia Castillo, “porque mi primo Guillermo y su hijo Brayan castillo llegaron con siete tipos más armados con machetes, cuchillos y armas de fuego a agredirnos, lo que generó una pelea de la cual salimos con lesiones personales como consecuencia de las agresiones provocadas por estas personas”, indicó Armando Castillo Pardo.

Agrega el denunciante que “las consecuencias de ese enfrentamiento están documentadas en denuncia instaurada en las oficinas de la Sijín de la ciudad de Ciénaga: perdí tres dientes del maxilar superior a causa de un machetazo, tengo laceraciones y hematomas en todo el cuerpo; además de un esguince grado cuatro en la pierna derecha; mientras que mi primo José Castillo Moscarella terminó con cinco costillas fracturadas y hematomas en varias partes del cuerpo”.

“Después de los hechos del pasado 23 de febrero, el Inspector me llamó a insultarme con términos grotescos a preguntarme ‘por qué lo estaba mencionando en mi puerca boca’; le dije que no tenía por qué hacer tal cosa porque él no es nadie. Y por supuesto que le pregunté por qué no me llamó cuando mi primo Guillermo estaba realizando todos los procedimientos ya mencionados; en los cuales el Inspector ofició como conciliador en esos acuerdos entre Guillermo y las empresas a las cuales les solicitaban unas prebendas económicas; lo que nos deja claro que existe una complicidad”, expresa José Castillo Moscarella.

Los audios de las amenazas

Lo que se deriva a partir de esas actuaciones, es más preocupante si se tiene en cuenta que el mismo Inspector de Policía, Wilmer De la Hoz Melo, es protagonista en un contrapunteo a través de la plataforma de mensajería WhatsApp donde amenaza de muerte de forma directa a Armando Castillo, el denunciante y quien también es heredero del predio y estuvo presente en la trifulca el pasado 23 de febrero.

“Si quieres nos vemos en este momento para arreglar este problema. Nos levantamos a tiros o como tú quieras o es que tienes miedo. Dime dónde estás y yo voy enseguida”, se puede escuchar en uno de los audios que ya están en poder de la Fiscalía General de la Nación.

Sin embargo, desde el mes de diciembre ya se venían dando alguna serie de alertas de parte de la compañera permanente de Guillermo Castillo, la señora Alejandra De La Peña, relacionadas con unos mensajes de texto en los que se hablaba en su momento de un supuesto plan para atentar contra algunos de los herederos, lo cual está debidamente documentado con la captura (fotografía) de dichos mensajes que serán presentados ante el ente investigador.

“Estamos consternados todos con esta situación, al conocer este material probatorio que da cuenta de un atentado contra mi integridad personal y la de un primo en el mes de diciembre, mediante unas conversaciones vía messenger, de la compañera permanente de mi primo Guillermo Castillo con otra prima de nombre Piedad Castillo, donde indica que nos informe a mí y a mi primo Armando que nos cuidemos porque él (Guillermo Castillo) y su hijo quieren hacernos daño”, manifiesta el denunciante.

Agrega que “hay que dejar claro que este predio tiene un título de propiedad donde todos los integrantes de la familia somos herederos, incluso Guillermo; pero en estos hechos el Inspector de Policía se encargó de ponerle alas a una posesión fraudulenta y en contra de la Ley, y esta situación ha derivado en todo esto. Son amenazas directas en contra de nuestra integridad y por eso decidimos, como es mi caso, abandonar la ciudad donde resido para refugiarme en otro logar; porque en Ciénaga se habla muchas cosas de esas personas y eso me hace temer: uno no sabe con qué puedan salir”.

Es necesario hacer énfasis en que esta denuncia es respaldada por integrantes de la familia quienes son herederos del predio y que, además, estuvieron presentes en el enfrentamiento registrado el pasado 23 de febrero. Son ellos: Jaime Castillo Garizábal, Francisco Castillo Garizábal, Carlos Francisco Sánchez Castillo, Antonio Castillo Moscarella y Óscar Castillo Moscarella.

Los líos del Inspector

Pero esta no es la única situación que involucra al Inspector de Policía de Ciénaga, Wilmer De la Hoz Melo, quien ha sido foco de una serie de casos que lo han puesto en el banquillo ante la opinión pública, hasta el punto de ser protagonista en una de las historias del programa ‘Séptimo día’ de Caracol Televisión, por supuestas acciones fraudulentas en el marco de sus funciones como autoridad policiva en la ciudad de Ciénaga. (https://images.app.goo.gl/CZTJjhzwDuKubopZ7)

De igual forma, en hechos recientes terminó siendo portada de medios locales cuando en una riña callejera fue atacado por varios hombres armados con puñales, en la puerta de la casa de su señora madre, a raíz de un problema personal que sostiene con muchas personas en Ciénaga, como lo advierte él mismo en algunas publicaciones que reportaron ese hecho. (https://lalupacienaga.com.co/herido-cuchillo-inspector-policia-wilmer-la-hoz-melo/)

Asimismo, la Alcaldía de Ciénaga, a raíz de todas las denuncias en su contra debido a sus acciones, le abrió un proceso disciplinario, en el cual se adelantaron diversas investigaciones para esclarecer su conducta.