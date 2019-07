No vayan a matar a Nairo si no gana el Tour

Recién termina para Colombia la Copa América y empiezan las amenazas en contra de los jugadores que portando el tricolor no han podido llevar a buen término las expectativas de miles de fervientes seguidores, que buscaban alimentar necesidades personales con resultados que a toda suerte le pertenecen a quienes disputan cada balón dentro del rectángulo de juego. Ahora bien, nos creemos autoridad para juzgar el desempeño de nuestros ídolos hasta el punto de que antisociales amenazan con acabar con la vida de un deportista solo por haber errado un tiro penal, ya que con ello se fueron al traste nuestras efímeras y desechables ilusiones.

En medio de tanta miseria y un país dividido, ahora viene otro motivo donde buscamos refugio: el desempeño deportivo de nuestras figuras, en este caso de nuestros ciclistas, ya que a la vuelta de la esquina está el Tour de Francia; un evento poco comparable con el balompié, pero que de igual forma motiva las mismas emociones en sus seguidores, en su gran mayoría desconocedores de las intrincadas lides del deporte de las bielas.

Muchos se abarrotan desde la comodidad de un sofá a exigir resultados de toda suerte. Somos ambiciosos y no nos conformamos con cualquier cosa. En las calles y redes sociales ya hablamos de que se tiene que traer el Tour a Colombia, pues no está Froome y también Tom Dumoulin ha declinado su participación. En esas excusas, a priori, justificamos nuestra sed de triunfo. Sin embargo, más adelante, con bandera al viento, bombo y platillos, agradecemos a estos ilustres deportistas como si para ellos fuera una obligación satisfacer nuestras ausencias emocionales y servir como escondite del olvido del Estado y los problemas rutinarios.

Por favor, no impregnemos más de fútbol al ciclismo, no exijamos, no desafiemos ni impongamos retos a nuestros ciclistas que lo único que tienen es una ambición personal y el cumplimiento de un contrato de miles de millones a cambio de publicidad por estar en lo más alto del pódium. Por eso los equipos llevan los nombres de grandes marcas y se esfuerzan para ellos, ya por añadidura se resaltan los colores de la nación de cada quien y de ser posible sonarán los acordes del himno patrio. Pero hasta ahí. El ciclismo no merece barras bravas, de esas mismas que se paran frente a sedes deportivas a pedir la cabeza de sus jugadores o directivos. El ciclismo no merece amenazas o maltratos a nuestros representantes que dan lo mejor de sí en cada etapa.

El ciclismo no es digno de seguidores que, como en el fútbol, no conocen de planteamientos tácticos o esquemas acordes a las necesidades y solo gritan de júbilo frente a los goles y jugadas de fantasía. Los seguidores de bicicleta no pueden seguir siendo esos que destruyen el nombre de sprinters por no ganar en la montaña, esos mismos que piden a Quintana vencer a Roglic frente al cronómetro, o los mismos que se ensañaban contra Gaviria porque no termina una grande.

Disfrutemos en paz del Tour de Francia. Disfrutemos del ciclismo y cada detalle que de allí surge. Dejemos tranquilos a nuestros pedalistas y no volvamos de cada carrera un partido de fútbol.

