¿No tiene ni para una empanada? El oso que pasó a Lina Tejeiro en una tienda por no andar con billetera

Lina Tejeiro es sumamente reconocida por su participación en diferentes producciones y actividad constante en redes sociales. Y es que, la mujer aprovecha este espacio para poder compartir con sus millones de seguidores sobre sus días, problemas y éxitos. Hace algunas semanas, la mujer mostró el tormento que ha tenido que vivir por culpa de los biopolímeros y todo el proceso que ha tenido que llevar para cuidar su salud. Aunque en ocasiones, tiende a desaparecer de las redes por temas laborales o personales.



Sin embargo, esto no hace que la mujer pierda importancia en el mundo de la farándula del país, pues sin duda alguna, sigue vigente. Pero parece que a pesar de la fama y plata que tiene la mujer, sigue teniendo los gustos típicos de cualquier persona. Esto quedó más que claro cuando a Lina Tejeiro se le captó hace algunos días, parando frente a una tienda de barrio, pero ¿para qué?. Pues resulta que a la mujer no se pudo aguantar las ganas y se bajó de su camioneta para poder disfrutar de una empanada.

Sí, me antojé de empanada, paré en una tienda y me di cuenta que no llevaba mi billetera así que el vecino me fió.

El veci sabe que yo le pago.

A mi no me da pena decir que #SoyDeTienda https://t.co/uAg3jErxDh

— LINA TEJEIRO (@Lina_Tejeiro) May 15, 2023