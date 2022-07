"No tenemos tu fanatismo por James": La trapeada de Sheila García a Eduardo Luis en Win Sports

La comunicadora no se guardó nada y dejó ver su fastidio con la lambonería del narrador. Todos dicen que no hay periodista mas enamorado de James, que él

James Rodriguez estaba cumpliendo 31 años este 12 de julio, y por eso en el programa Saque Largo de Win Sports, los periodistas decidieron tomar algunos minutos para hablar sobre el presente del jugador y cómo no, si a día de hoy puede considerarse como el mejor jugador en la historia de Colombia. Dicha pregunta calentó tanto los ánimos, que Sheila García tuvo que enfrentarse con Eduardo Luis y por supuesto que lo barrió con sus argumentos.

La situación se dio debido a que para el narrador del fútbol colombiano, Rodriguez sí es el mejor futbolista colombiano a lo largo del tiempo. Dicha opinión no le pareció para nada a Sheila, quien respondió de una manera contundente, dejando a Eduardo Luis sin palabras: "El palmarés y la gestas de James son meritorias, y nos ha dado mucho y se lo agradecemos y no lo discutimos. Pero no tenemos ese fanatismo tuyo, ni tenemos una venda en los ojos, hermano".

Al comentario de la periodista lo único que pudo decir Eduardo Luis fue: "¿Entonces los que creemos que es el mejor estamos equivocados?", mientras todos los panelistas del programa aplaudían la intervención de Sheila, haciendo ver al narrador como todo un lamebotas con el 10 colombiano.

Lo cierto es que si James no hubiese decidido poner otras cosas por encima de su carrera, hoy podría considerarse como el jugador más relevante en la historia de nuestro país, pero por su indisciplina ese título no le queda en lo más mínimo.

