No se superan: Los nuevos capítulos de la novela de Shakira y Piqué

A pesar de que la separación entre Shakira y Gerard Piqué fue anunciada en junio de 2022, no fue sino hasta comienzos de 2023 que empezó a ser el centro de todas las conversaciones. Esto se debió particularmente a la canción lanzada por Shakira y por el productor argentino Bizarrap ‘BZRP Music Sessions #53’, en la que la cantante aprovechó para sacar todos los trapitos al sol y despacharse tanto contra el exfutbolista como contra su nueva pareja, Clara Chía.

El tema fue un éxito mundial y logró superar las 400 millones de visitas en Youtube en tiempo récord. Sin embargo, no fue la primera pulla de Shakira, ya que previamente había lanzado ‘Te felicito’ junto a Rauw Alejandro y ‘Monotonía’ junto a Ozuna, y tampoco fue la última porque posteriormente sacó ‘TQG’ junto a Karol G.

El exfutbolista y empresario, por su parte, había sido esquivo a hablar directamente del tema y había preferido indirectas más sutiles como realizar acuerdos comerciales con Cassio y con Twingo. Pero ya no se aguantó más. En una entrevista concedida a la emisora catalana RAC1 fue consultado sobre la situación y, aunque en un principio aseguró que no iba a opinar porque quiere lo mejor para sus hijos, terminó por decir que él hace lo que quiere, que no le importa lo que piense la gente y que no se va a poner a gastar dinero en limpiar su imagen.

Por su parte, la colombiana publicó un adelanto de la que será una nueva colaboración, esta vez con el reggeatonero Manuel Turizo. Aunque aún no es claro que el tema vaya a ser dedicado a su expareja, la tendencia de sus últimas canciones y la frase que se alcanza a escuchar en el adelanto “quedé con ganas de más” dejan entrever que ese puede ser el caso.

Este es el adelanto de 'Copa Vacía':

