La actriz y cantante Greeicy Rendón, lleva desde sus 19 años con el también cantante Mike Bahía, incluso tienen un hijo juntos. Tras la exitosa carrera de ambos artistas y su prometedora relación que ha sido ejemplo para muchos por ser de las más estables de la farándula colombiana. Son invitados a diversas entrevistas donde confiesan las historias más graciosas o interesantes que tienen. Así fue en el programa ‘Pinky Promise’. Donde hablaron de sus vidas y su amor. De hecho, confesaron que han puesto cachos.

El beso más desagradable que dio Greeicy Rendón

En medio del programa y teniendo en cuenta el largo recorrido actoral de la caleña, le preguntaron cuál había sido su peor beso en televisión. La dinámica de la entrevista le permitía tomar algo de sabor desagradable de la mesa o contar la historia con el nombre de la persona incluido. Greeicy Rendón, negoció y contó la mitad de la historia para tomar solo la mitad del trago.

Todo sucedió cuando la actriz tenía 18 años y era la primera vez que tenía que darse un beso con alguien en alguna producción. El caso es que el hombre fumaba bastante y tomaba mucho café, añadido a que tenía un mal aliento: “Era el primer proyecto en donde me tocaba besarme con alguien. Este hombre fumaba mucho cigarrillo, que naturalmente tiene un olor específico y muy fuerte, tomaba mucho café. No sé si era un tema gástrico o que no se cepillaba los dientes cuando se levantaba”, explicó.

Finalmente, Greeicy Rendón, tomó la decisión de darle indirectamente chicles a su compañero cuando sabía que tenían alguna escena de beso, para evitar el mal rato. Pues la primera vez fue muy incómodo e incluso sintió ganas de vomitar.

