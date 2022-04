No respetan ídolos: llueven piedras petristas contra Egan Bernal

Los especialistas dicen que Egan Bernal es más poderoso mental que físicamente. Por eso ha logrado hazañas como ganar las dos grandes vueltas más difíciles del mundo y recuperarse en tiempo record de las lesiones que, a otro ser humano, le hubieran costado no volver a caminar después de estrellarse contra un bus y sufrir roturas en 20 huesos de su cuerpo. Antes de viajar a Mónaco donde emprenderá la preparación para su regreso triunfal a las carreteras a competir -lo podría hacer el próximo 24 de mayo- Egan Bernal quiso opinar sobre la situación del país.

Queda claro que en las próximas elecciones no votaría ni por la izquierda ni por la derecha y que su opción sería alguien más moderado como Rodolfo Hernández, al menos así lo deja entrever este trino

No soy economista, pero mi sentido común me dice que... El regalar plata no va a poder durar mucho tiempo y terminar en algo bueno. Creo que la solución está en generar empleo digno y pensar a futuro, porque esto no se va a arreglar en 4 años.

