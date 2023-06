.Publicidad.

Hace unos días, se hizo viral una romántica escena en vivo. La pedida de mano de Jim Velazquez a Alina Lozano en el programa ‘Bravissimo’. Ya que la pareja se lleva 30 años de diferencia, pues la actríz tiene 53 y el joven 23. Se han generado opiniones divididas entre los internautas, aunque muchos apoyan el amor sin importar la edad, otros dicen que está mal, recalcando que Velazquez aún es un 'niño' y ella una ‘señora’. Recordemos que la actriz le dió el sí con lágrimas en sus ojos, según ella nunca la habían pedido matrimonio.

A pesar de las críticas, Jim Velazquez, mostró que su edad no es impedimento para tomar la delantera en las decisiones. El joven dió de qué hablar otra vez, en la cuenta de instagram de Alina Lozano, donde la siguen poco más de 290 mil personas, subieron un video anunciando un gran cambio: “Alina va entrar al quirófano en ocho días [...] en Bucaramanga” dijo su prometido, quien va a pagarle varias cirugías como regalo de bodas. En el listado estaría una liposucción, una rinoplastia, una cirugía de aumento de busto, entre otras. Todo esto a manos del cirujano estético y reconstructivo Felipe González.

Tras recibir semejante noticia, los fieles seguidores de Alina Lozano, no quedaron muy contentos, pues creen que los cambios son idea de Jim Velazquez y ella en realidad se ve mejor que nunca: “No mijo, usted quiere es hacer otra mujer, ahí sí me dio fue risa la cara de alina”, “Alina, yo te sigo por el ser humano tan cálido y la artista tan respetada que eres. No somos nadie para juzgar, pero en mi opinión, tú eres perfecta tal y como eres”, “Encuentro que Alina está más regia que nunca” o “Entonces si no se ve joven no se casa , señora Alina perdió el encanto la verdad” fueron algunos de los comentarios más destacados. La actriz pidió que estén muy pendientes, muy pronto mostrará los cambios etiquetando al cirujano encargado.

