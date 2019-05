En una entrevista para el programa A Solas Con Tony, de la cadena Univisión en Estados Unidos, Pipe Bueno contó de qué manera afectó el problema de los biopolímeros de Jessica Cediel la relación que por entonces sostenían. “El desequilibrio emocional que le genera a ella fue gigantesco, la gente se burlaba y ahorita hasta dicen que está perfecta que eso nunca le pasó y que evidencia de eso es su exitosa carrera… Que estúpido ese comentario fuera de que tiene un problema físico y de salud, se puso muy delgada, no comía, tenía un dren en la espalda, yo tenía muchas veces que hacerle masajes para drenarle el líquido” aseguró el cantante.

Pipe Bueno también dijo que le parecía absurdo que por el hecho de que su ex novia esté triunfando en Estados Unidos haya quienes dicen que lo que le sucedió no fue grave. “Fue terrible, de hecho nuestra vida íntima, no podíamos tener relaciones sexuales durante mucho tiempo, fue un desequilibrio bastante complejo”.