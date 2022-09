¿No pagaron el recibo? el apagón en vivo que preocupó a los televidentes de Noticias Caracol

A Caracol no solo le quitan los periodistas sino que ahora hasta le quitan la luz. En plena emisión de noticas, sus presentadoras se quedaron a oscuras

A muchos nos ha pasado que estamos disfrutando de un programa en la televisión y de un momento a otro, todo se apaga y quedamos oscuras porque se ha ido la luz. Y aunque no es una situación que sea reiterativa para muchas personas, realmente no hay una excepción de vivir esto algún día. Sin embargo, lo extraño no es que esto pase en las casas de los televidentes sino que le pase al canal que sintonizamos, como Noticias Caracol.

Y es que, por cosas del azar, esto le sucedió a Noticias Caracol en plena transmisión de sus noticias, pues de un momento a otro, las periodistas que estaban en pantalla se quedaron a oscuras. En el momento se encontraban Alejandra Giraldo y Stephanie Perlaza, dándole paso a Pilar Schmitt y cuando hablaban entre ellas de un momento a otro se fue la luz. Como buenas profesionales las mujeres siguieron hablando.

En plena transmisión en vivo, se va la luz en Noticias Caracol 😬😬😬 pic.twitter.com/N05Jlh75qQ — Ana (@PuraCensura) September 27, 2022

Rápidamente le apuntaron una luz a Pilar para que se pudiera ver en cámaras y de un momento a otro la luz se restableció. Pese a que fue cuestión de segundos, el hecho se hizo viral en redes debido al suceso que es tan poco común que suceda y menos en Noticias Caracol. Lo curioso del caso es que ahora Caracol no pierde a sus grandes estrellas y presentadores, pues también le quitan la luz en plena emisión en vivo.

