No nos dejen solos en estos Palacios fríos, el pueblo tiene que acompañarnos

A la 1:39 de la tarde, después de posesionar a los nuevos Ministros tras romperse la coalición del Gobierno con los partidos tradicionales, el presidente Gustavo Petro apareció en el balcón de la Casa de Nariño junto a su esposa y primera dama, Verónica Alcocer para defender la reforma laboral, pensional y de salud.

Petro comenzó su intervención recordando al expresidente Alfonso López Pumarejo (q. e. p. d.) a quien, según él, le decían compañero Presidente, y siendo miembro de la élite, decidió emprender una de las transformaciones sociales más profundas que se han intentado en Colombia.

Dijo además que tomó el ejemplo de López Pumarejo de salir a los balcones cada Primero de Mayo para buscar la alianza entre el Gobierno y la clase obrera como base de cambio y transformación de la sociedad colombiana.

A López, contó el Presidente, le intentaron hacer un golpe de Estado en su segundo mandato y paralizaron sus reformas a punto de violencia y asesinatos como el de Jorge Eliécer Gaitán, entre ellos, quien promovió la llamada ‘Revolución en Marcha’.

Como esa violencia no termina y por el contrario, ha provocado un “desastre social” que las élites quieren ocultar, aparecen los que dicen que Colombia tiene uno de los mejores sistemas de salud del mundo, o los que dicen que si se mejoran las condiciones laborales se volverá costoso el trabajo y el empresario botará a las a las calles los trabajadores que ahora tienen.

“Mentiras”, dijo Petro porque las ganancias salen de los trabajadores y pedir criterios de dignificación es para construir una sociedad más justa, pacífica, productiva y que arroja más ganancias como lo muestran los países mas desarrollados de la tierra.

Planteó que la reforma laboral es fundamental para el cambio en Colombia, pidió reducción de la jornada laboral, pago adicional por la jornada extra, el fin de los contratos de prestación de servicio, recuperar la estabilidad e invitó a los trabajadores a estar en la “primera línea”, a la vanguardia, a mantener el diálogo, la concertación y a movilizarse para que el Congreso apruebe esta reforma que beneficia a los trabajadores en general y a los trabajadores de la salud.

Se lamentó de que el Partido Liberal se hubiera echado para atrás en la reforma a la salud por las presiones de los grupos económicos a uno de sus voceros, el expresidente César Gaviria y destacó el papel de la congresista liberal que salvó en el Congreso la reforma a la salud porque es un sistema que ha dejado morir a millones de personas por aplazar los tratamientos y no prevenir las enfermedades y dejar que la gente tenga solo un carné, pero no acceden oportunamente a los servicios.

Respecto a la reforma pensional, el presidente Petro aseguró que lo que se quiere es garantizar una pensión que permita una vejez digna, tranquila y que estas reformas sociales garanticen el tiempo libre como nuevo medidor de la riqueza, más tiempo para crear, sentir, ser humanos y no robots en una fábrica. “Esa es la mayor riqueza de una sociedad”.

El Jefe de Estado les envió un mensaje a quienes creían que él se bajaría del cambio social, se acomodaría a vivir tranquilo de su pensión por ser el primer Presidente de izquierda en Colombia y no molestaría más porque “nuestra función es lograr triunfar en las reformas, entre ellas, la agraria.

Al respecto, reconoció que solo se han podido comprar 17 mil hectáreas y se requieren 3 millones de hectáreas, pero los las están ofreciendo voluntariamente y así, quienes tienen tierras improductivas están cometiendo un crimen contra la humanidad en tiempos de crisis climática.

El Presidente acusó a las élites de querer acorralarlo para que abandone sus ideas de cambio, pero apeló al “pueblo” para recordarle que no basta ganar en las urnas y que no pueden dormirse. “No nos dejen solos en estos palacios enormes y fríos, no nos dejen solos ante la jauría de los privilegiados”, dijo tras asegurar que no irá un metro más allá ni un metro menos de lo que el pueblo quiera porque “hemos tratado de cumplir la directriz del pueblo”.

Así registró Petro en un trino su discurso del Primero de Mayo.

1 de Mayo. El discurso de la gran reforma social. pic.twitter.com/7uN9kCxjda — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 1, 2023