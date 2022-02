No nos cambien al Bambino Pons por Marocco y Casale, la súplica que le hacen a ESPN

El argentino enamora con su narración a diferencia de los colombianos. Pero con Mina en el Everton lo cambiaron. Que no pase lo mismo con los partidos de Lucho Diaz

No hay nada más espectacular para un aficionado del fútbol, que levantarse todos los fines de semana a escuchar la melodiosa voz del Bambino Pons. El argentino es una leyenda de la narración y la Premier League no sería lo que es, si él no tuviese el mando en la animación de los partidos.

Y es que hay una diferencia gigantesca entre lo que puede generar el Bambino, y lo que generan los narradores colombianos. No es una mentira que la algarabía y emoción que se imprimió en los años 90 es característica de nuestro fútbol, pero la liga inglesa merece un hombre de la elegancia del argentino.

Por esa razón, un pedido ha empezado en redes sociales al canal ESPN, y es que por favor no vaya a cambiar la narración del Bambino Pons por la de los colombianos Andrés Marocco y Antonio Casale. El canal de Disney ya lo hizo alguna vez con los partidos de Mina en el Everton, un suceso que causó tanto revuelo que pusieron a los colombianos a narrar y comentar los partidos de los toffees, pero no quieren que pase lo mismo con los partidos del guajiro Diaz.

La petición parece razonable, entendiendo que hay un gran número de personas que no gustan de la narración de los compatriotas. Ahora, lo cierto es que puede llegar a ser casi una herejía sacar al Bambino Pons por los colombianos. Es que los aficionado están esperando que Lucho marque gol en Anfield para escuchar qué melodía le va a componer el narrador argentino al extremo colombiano.