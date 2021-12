'No miren arriba': por qué burlarse de la decadencia del mundo es un acierto

.Publicidad.

El mundo se iba a acabar pero no se acabó. Vivimos dos años de pandemia en los que todos los días teníamos miedo de salir a la calle porque podíamos morir: una bolsa plástica del supermercado contaminada, un estornudo de alguien, el aire, el dinero, la piel, los besos, un abrazo, todo nos podía matar. Teníamos miedo. Pavor.

Sin embargo, seguimos inmersos (y aún más) en las banalidades cotidianas: los memes, las noticias falsas, los videos de gatitos, los gobiernos corruptos y cínicos, los influencers, la carrera por los likes y las vistas, el último iPhone, los filtros de Instagram, los días sin IVA, las sonrisas postizas...

-Publicidad.-

Paradójico: estábamos en riesgo de morir pero aun así no podíamos dejar de vivir de la manera en que vivimos: banal y ridícula, donde los grandes problemas se reducen a ser viralizados y olvidados.

Es un acierto entonces que la película No miren arriba, de Adam McKay, se burle con ese tono ácido de lo que podría ser una catástrofe. Dos científicos (Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence), por medio de una operación matemática simple, determinan que un cometa de 10 kilómetros (más grande que el que aplastó a los dinosaurios) está muy cerca de chocar la Tierra, y cuando tratan de comunicarlo al gobierno se quedan sentados esperando toda una tarde, sin ser atendidos por "las muchas ocupaciones de la presidenta". ¿Les suena familiar?

Publicidad.

Una vez los atienden, les dan solo 20 minutos para exponer la crisis. La mandataria (Meryl Streep) termina diciendo que lo analizarán, restándole la gravedad al hecho. Desesperados por la ineptitud de los políticos, acuden a un magazine de televisión para difundir la noticia.

Pero se estrellan con otra dura realidad: la pelea de los medios ahora no es la información, porque la información está en todos lados; la pelea son las visitas y la viralización de las mismas. Lo que pegue es lo que se mueve.

La noticia de dos ñoños, vestidos de saquito, sobre un cometa que va a chocar el mundo no es divertida, no es jovial, no es viral. Entonces los periodistas (Cate Blanchett y Tyler Perry) empiezan a mofarse del fin del mundo, diciendo que ojalá el cometa cayera sobre la casa de la exmujer del presentador.

El filme, como si de un cometa que aplasta el mundo se tratara, pone el dedo en la llaga en una crítica urgente: no somos capaces de ver el mundo en el que estamos porque estamos muy metidos en él.

Tanto que si ocurriera una catástrofe en seis meses, vamos a pensar en cómo viralizarla y sacarle rédito antes que en salvarnos. "En un mundo en el que nadie quiere asumir la realidad por dura e implacable que sea, ya sea por el advenimiento de la extinción de la civilización o el simple envejecimiento".

La pandemia no nos mató, pero nos está matando la banalidad en la que vivimos.