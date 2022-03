No más políticos con poder económico

Por: Jorge Alfonso Rojas torres |

marzo 30, 2022

LKos políticos elegidos democráticamente son quienes ostentan el poder estatal y económico de la mayoría de los países del mundo, deciden el día a día y el futuro de todos y gracias a su gestión los ciudadanos disfrutan o no pueden disfrutar de los beneficios que se generan de vivir en sociedad y estos políticos también deciden sobre forma en que los ciudadanos pueden hacer aportes sociales, en si su figura o presencia es fundamental para el bienestar social de las personas de cada nación que gobiernan.

Desafortunadamente la mayoría de los políticos elegidos democráticamente se apoderaron de las instituciones estatales, de sus presupuestos y de muchas empresas privadas para aumentar su poder y para su propio beneficio y no siempre para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos o para mejorar o actualizar la estructura social y ampliar el cubrimiento de los servicios públicos.

También se ve que muchos de estos políticos utilizan su imagen, poder o popularidad, el dinero del Estado y sus alianzas con países no democráticos y/o con los grupos ilegales para apoderarse de todas las formas de poder estatal y social de su país.

Al principio la gente los elige porque los ve como unos mesías que van a imponer el orden social, a respetar los derechos humanos a garantizar los servicios públicos gratis para todos y además que van a obligar a los ricos a entregar sus bienes para repartirlos entre todos y realmente terminan imponiendo el orden que les conviene y se apropian de todo tipo de riquezas y así terminan como dictadores con alto poder militar y/o económico, debido a que imponen un Estado totalitario enmascarado de socialismo o imponen un Estado criminal que es aún peor y así capturan todos los poderes del país que gobiernan.

Por ello hoy en día hay un gran rechazo social a la figura del político, ya que lo ven como parte de una casta social corrupta y no como alguien que pueda resolver los problemas sociales.

En muchos países, la gran mayoría de los ciudadanos quieren expulsar a los políticos corruptos o por lo menos quitarles el poder económico y político que ostentan y en cambio quieren elegir políticos honestos que les den más libertades y que respeten los bienes públicos.

Pero ¿no se entiende por qué muchos ciudadanos exigen que todos los servicios públicos constituidos, regulados y vigilados por el Estado, los cuide, administre y controle el gobierno de turno (políticos)?

Estos ciudadanos también quieren que todas las empresas e instituciones sean únicamente de carácter estatal, que se nacionalicen todas las empresas privadas y productivas y que los servicios públicos como; la educación, salud, agua, energía, etc. sean gratis o subsidiados para todos, o por lo menos gratis para quienes eligieron al político populista.

Precisamente eso es lo que quieren los políticos corruptos apoderarse de instituciones y empresas nacionalizándolas para manipular; presupuestos, contratos y puestos de trabajo, ellos saben que con apoyo del pueblo pueden apoderarse de todo lo que quieran y cuando llegan al poder ellos nos darán migajas en; becas, bonos, subsidios, cajitas de comida, educación alienante, etc.

Y de esta forma nos igualarán a todos o nos dejarán igual de pobres que es lo mismo y además todos quedaremos totalmente dependientes de ellos y sus bonos.

Así es, recibiremos migajas al antojo electoral de los políticos de turno en el poder, si, esta es la estrategia que los políticos corruptos utilizan para eternizarse en el poder y una vez en el poder se comportarán como señores feudales, ellos nos darán lo que se les dé la gana por nuestro voto, silencio y servidumbre.

Estos políticos o casta política con poder son el remplazo de los señores feudales del pasado, pero elegidos democráticamente, si los políticos de esta época reemplazaron a los señores feudales y a los monarcas del feudalismo, porque viven de nuestro trabajo y emprendimiento y se apoderan de gran parte de lo que producimos y para mantenerse en el poder nos desunen, nos enfrentan y nos igualan. Esa es la fórmula macabra de todos los políticos corruptos.

Será que en el fondo preferimos ser mantenidos pobremente, por los políticos, los señores feudales o por la casta política, que trabajar y vivir de nuestros logros, capacidades, acuerdos, aportes sociales, etc.

Tristemente, parece ser cierto que todo pueblo tiene los gobernantes que se merecen. En el fondo queremos elegir a un mesías, señor feudal, dictador o rey que nos de la vida que nos merecemos y nada más lejos de la realidad, ya que los políticos son los que se benefician de la nacionalización de empresas y así ellos viven como príncipes y a nosotros nos tratan o tratarán como sus siervos, como a seres resignados, débiles y empobrecidos, que nada nos merecemos y por ello terminaremos migrando hacia donde nos ofrezcan oportunidades o nos den una limosna.

Si es cierto todos nos merecemos una vida digna y además los servicios públicos son derechos sociales ganados por todos y para todos, a los cuales todos podemos acceder y el gobierno debe garantizar la prestación de los servicios públicos para todos, pero cuidado no a costillas de otros, recordemos que todo servicio público cuesta, que hay que producirlo y hay que mantenerlos activos, productivos y actualizados y por ello la prestación de estos servicios generan gastos, que alguien tiene que pagar, entonces tenemos que buscar la forma de darle sostenibilidad a la prestación de los servicios públicos, definitivamente hay que cobrar la prestación del servicio público.

Por ejemplo; todos tenemos el derecho a alimentarnos, pero cada uno de nosotros tiene que trabajar para poder comprar alimentos y así poder alimentar a la familia, también tenemos que trabajar para educarnos y educar a nuestra familia, también para mantenernos saludables y si no tengo trabajo o con qué pagar los servicios que consumo, me endeudo o puedo recibir apoyo de mi familia o de la comunidad a la cual pertenezco o de quien me quiera ayudar.

Pero no puedo obligar a todos los ciudadanos de un país a que me ayuden y además tampoco puedo decirles que es una obligación de ellos, el ayudarme a vivir dignamente y ningún gobierno de turno nos puede obligar a todos a sostener a quien no es productivo o a quien no quiere serlo o al que no tiene trabajo, claro hay que buscar la forma para que todos vivamos de una forma sostenible y placentera pero no a costillas de los demás, de alguna forma todos tenemos que pagar lo que consumimos o retribuir el apoyo social que recibamos, también recordemos que una vida digna incluye la auto sostenibilidad, en familia en comunidad o solos, pero no a costillas de los demás, es claro que si con nuestros esfuerzos o trabajo aportamos algo a nuestra familia, comunidad o a la sociedad nos vamos a sentir como personas valiosas y dignas de lo que tenemos y/o recibimos de los demás.

También tenemos que aprender a responder por nuestras decisiones, por ejemplo; si invertimos en algo que no sirve o no produce o cogemos el camino equivocado tenemos que responder por ello no podemos poner a los demás a responder por nuestros errores o desaciertos y así, si todos pagamos lo que consumimos pues no vamos a ver políticos ofreciendo servicios públicos gratis por votos, así vamos a eliminar la corrupción porque le quitamos poder económico y militar a los políticos a esa casta que entre todos hemos alimentado y mantenemos.

Hagamos cuentas de lo que nos cuesta depender de los políticos, del manejo político de las instituciones estatales, de los proyectos sociales y de sus correspondientes presupuestos:

Actualmente los políticos corruptos roban más del 25 % de los presupuestos o impuestos que aportamos todos para las obras sociales y debido a la ineficacia en la realización de las obras y en el ineficiente uso de las obras publicas se pierde otro 25 %, eso quiere decir estamos perdiendo más del 50% de los impuestos que aportamos todos y por esto todos debemos trabajar y producir el doble para lograr una economía estable que garantice la prestación masiva y completa de los servicios públicos.

Si así son las cuentas, las pérdidas por nuestra dependencia en los políticos como administradores de obras sociales es inmensa y además los políticos se apoderan del Estado aplicando esta fórmula y siempre van por más.

Para mí, los países lo construyen los; ciudadanos, empresarios, líderes sociales, maestros, artistas, profesionales, artesanos, campesinos etc., no los políticos, con las falsas promesas o proyectos que no saben implementar y que nos cuestan a todos más de lo realmente valen.

Si realmente todos queremos un mundo sostenible y productivo, pues tenemos que evitar que los políticos que ofrecen de todo y gratis con el firme propósito de apoderarse del país y sus instituciones no ganen las elecciones y solo votar por políticos que empoderen a los ciudadanos a hacer empresas, empresas que presten servicios de calidad y que ofrezcan empleos dignos con seguridad social, elijamos políticos que no puedan apoderarse de las instituciones estatales ni de las empresas, que solo legislen, vigilen y representen comunidades, etnias, ideologías etc.

Yo considero que los ciudadanos de una nación actualmente están lo suficientemente preparados, capacitados o educados para que entre los ciudadanos mismos puedan prestar los servicios públicos.

Si nosotros mismos como empresarios, profesionales, profesores, médicos, trabajadores, líderes sociales, etc. Los maestros pueden administrar las escuelas y colegios de una comunidad, los médicos y enfermeras pueden administrar recursos y servicios de salud para sus comunidades territoriales o culturales.

Así los mismos empleados de las empresas de servicios públicos pueden crear o constituir las empresas y además se pueden constituir como empresas sin ánimo de lucro para que nadie se enriquezca por prestar un servicio público y así quienes ofrecerían los servicios públicos, serían los mismos ciudadanos, los médicos y enfermeras ofreciendo servicios de salud, los profesores ofreciendo educación plural, los ingenieros y científicos ofreciendo el suministro del agua, la energía eléctrica, con bajos precios, con calidad y seguridad y buscando que la prestación del servicio sean amigables con el ambiente, no necesitamos a los políticos manejando, administrando las empresas y gastando a su antojo el presupuesto o impuesto de todos, ya tenemos la suficiente formación administrativa, técnica, política, social, etc. para no tener que depender de señores feudales o políticos que se apoderan de todo, para mantenerse en el poder.

Quitándole el poder económico a los políticos y responsabilizando a los ciudadanos por el consumo medido, reduciríamos el impacto de nuestras actividades con el medio ambiente y así lograríamos un ambiente más saludable y sostenible y también podríamos reducir el número de horas laborables al mes que debemos trabajar y así podríamos vivir más cerca de nuestras familias y en paz y saludablemente.

Tampoco podemos dejar que los políticos corruptos nos conviertan en parásitos sociales o idiotas útiles de ellos, ni como seres dependientes de los antojos de un político corrupto o dictador

Los invito a complementar y compartir este mensaje.