La incompetencia de la Federación Colombiana de Fútbol por la que Bielsa rechazó dirigir a la selección

La Selección Colombia se quedó a las puertas de clasificar al mundial de Alemania 2006 bajo el mando de Reinaldo Rueda. Igual como acaba de suceder, tras esa eliminatoria también quedaron a un punto del repechaje y la Federación sacó al técnico pese a que casi hace el milagro, porque llegó cuando Maturana había dejado al equipo con 1 punto de 12 posibles.

Tras la salida de Rueda en 2006 se iniciaron negociaciones con técnicos extranjeros y uno de los candidatos más fuertes fue Marcelo Bielsa. El técnico que llevó con paso perfecto a la selección Argentina a Corea-Japón 2002, fue finalista de la Copa América 2004 y ganó el oro olímpico de aquel año había dejado su cargo por decisiones personales.

Luis Bedoya, recién posesionado en la presidencia de la Federación Colombiana de Fútbol, llamó personalmente a Bielsa. Se reunieron en Argentina y luego el técnico vino a Colombia personalmente, lo que hacía pensar que el negocio estaba hecho, pero al final el Loco rechazó porque no le veía futuro al proyecto. No había infraestructura, en ese entonces no existía ni la sede deportiva de Bogotá ni la de Barranquilla y el combo de Bedoya estaba recién a los mandos de la Federación, por lo que tras analizarlo muy bien decidió rechazar la oferta. La versión de Bedoya por el contrario fue que las diferencias económicas fueron el principal inconveniente.

Un año después a Bielsa lo llamaron desde Chile y allá si lo convencieron. Agarró el equipo, lo clasificó a Sudáfrica 2010 y sentó las bases de la generación dorada que también clasificó a Brasil 2014 y ganó las Copas América de 2015 y 2016. Chile le debe ese éxito a las bases que sentó el Loco durante su estadía, país que le agradece eternamente su trabajo. ¿Qué habría sido de Colombia si Marcelo hubiera llegado en 2006?

