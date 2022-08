No le salió la movida a Roy Barreras para complacer a Petro

.Publicidad.

La lista de los diez candidatos para suceder al contralor Felipe Córdoba se definió finalmente en la comisión accidental del Senado. Sin embargo, el exvicecontralor Julio César Cárdenas quien era el candidato más cercano al presidente electo Gustavo Petro y al Pacto Histórico no logró colarse entre los finalistas a pesar de la gestión y lobby del presidente del Senado, Roy Barreras, para que figurara entre los más opcionados después de que en la lista inicial cuatro candidatos renunciaran, uno no cumpliera con los requisitos y dos no asisteran al Congreso.

Por su parte, María Fernanda Rangel contínua en la carrera a la Contraloría como la candidata más opcionada además de contar con el respaldo del partido Conservador, Liberal, La U, Cambio Radical y las víctimas de las 16 curules de paz. El nuevo contralor será elegido el próximo 18 de agosto después de que el Congreso defina las plenarias el 11 de agosto.

