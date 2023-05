No le duró nada el desempleo: la producción que traerá de vuelta a la actuación a Majida issa

.Publicidad.

Hace un par de semanas, la actriz Majida Issa se hizo muy popular por unas declaraciones que sorprendieron a todos sus seguidores. Pese a que la mujer es sumamente popular por su participación en varias producciones, su fama no le alcanzó para no quedarse sin trabajo. Y es que, según comentó la actriz, hace un tiempo que no la llamaban para hacer parte de alguna producción. Esto parece imposible, pues la mujer ha tenido papeles sumamente importantes en la televisión colombiana.

Sin embargo, parece que esta época de desempleo le habría durado muy poco a Majida Issa. Y es que, Carlos Ochoa se ha convertido en todo un gurú del entretenimiento y parece que a él ningún dato se le escapa. Fue él quien dio la noticia de que Majida Issa regresaría a la actuación, para una producción que lleva por nombre "La sustitua" de Julio Jiménez. Eso sí, el mismo hombre dijo que sería un gran reto para la mujer, pues sería un papel que no ha interpretado anteriormente; un nuevo reto para la sanandresana.

Pero no solo Majida Issa haría parte del elenco de esta producción, pues a ella se suma el reconocido Jossé Narvaez. Y es que este hombre hace mucho no actua, así que también significa su regreso a la televisión, pero no como presentador. Según contó Carlos Ochoa, esta producción se sumaría a las ya conocidas para el canal RCN, y lo más seguro es que sus grabaciones inicien a mitad de este año. Además de esto, él mismo aseguró que Majida Issa desmintió, estar viviendo un mal rato laboral.

