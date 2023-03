.Publicidad.

Desde que el técnico Frank Lampard dejó el banquillo del Everton FC, la suerte de Yerry Mina pareció acabar. No solamente las lesiones han sido la causa por la que el jugador no ha podido tener regularidad en Inglaterra, sino que su actual técnico, Sean Dyche, parece que no cuenta con él de la misma forma que lo hacia su antecesor. Desde el 21 de enero, el hijo de Guachené no ha sido titular y ni siquiera ha jugado un minuto en los toffees. Sin embargo, no le ha faltado el trabajo con la marca Fiat.

Y es que alejado de las canchas, Yerry Mina sí ha tenido movimiento gracias a su trabajo con algunas marcas, con las que tiene contratos publicitarios. Una de ella es Fiat, la empresa de automóviles, que a través de sus redes sociales, compartió con el jugador un pequeño video invitando a sus seguidores a cumplir con las normas de seguridad vial. Montado en una camioneta de la referencia Pulse, el futbolista lo hizo.

-Publicidad.-

| Vea también: Las camionetas Jeep de $400 millones en las que se mueve Juan Guillermo Cuadrado

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fiat Colombia (@fiatcol)

Publicidad.

Dicha camioneta tiene un valor en el mercado de 117 millones en su versión económica; pero puede llegar a costar mas de 200 millones de pesos. No se sabe si la camioneta es propiedad de Yerry Mina o si hace parte del tema publicitario que maneja con la marca; pero lo cierto es que es un carrazo que no muchos podrían llegar a comprar. Dentro de las especificaciones de la camioneta resaltan su espacio interior, su fácil control y su motor.