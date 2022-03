No hay que ser injustos con Duque

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

Como en todo fin de un mandato, se puede hacer una evaluación y expresar una opinión sobre el resultado al final.

En cuanto a las expectativas debemos reconocer que los resultados pueden ser algo mejores de lo que se podía esperar.

Al fin y al cabo lo lógico era no esperar casi nada de una persona que nunca había tenido ninguna muestra o intento de liderazgo; que nunca había tenido que tomar ninguna decisión a nombre de algún grupo o colectividad; que había transcurrido prácticamente la mayor parte de su vida no solamente fuera de Colombia, sino en una actividad o profesión ajena a cualquier contacto con el país; a la que no se le conocían ninguna característica de dirigente; sin formación avanzada en ningún campo, ni especialización académica alguna; una persona desconocida y sin antecedentes diferentes de haber sido elegido tanto al Senado como a la Presidencia tan solo por ser ‘el que diga Uribe’.

Hoy se le califica muy mal en las encuestas y en la aprobación por la población; pero si se le sindica de no haber gobernado, la verdad es que no falta algún otro presidente que en esto le gana por mucho. De Andrés Pastrana tampoco se esperaba nada, pero en su caso eso sí se cumplió.

Y si es en referencia a él haberle causado males y desinstitucionalizado al país existen otros dos que le llevan muchísima ventaja.

César Gaviria implantó el modelo neoliberal; promovió una Constitución reconocida como ‘colcha de retazos’, que ha requerido del orden de 200 reformas y a pesar de eso siguen pendientes las reformas verdaderamente necesarias; que, aún cuando algunos la reivindican, mediante la tutela lo que hizo fue desplazar y acabar con la Justicia Ordinaria cuando suponía ser solo una instancia alternativa excepcional a ella (con centenares de miles de fallos similares -y otro tanto acumulado- que podrían tramitarse mediante una simple ley) ; y, de otra parte la Corte Constitucional que suponía ser el órgano de cierre de la Jurisdicción de Derechos Fundamentales acabó atropellando tanto las otras Altas Cortes -por la misma vía de la tutela- como los otros órganos del poder, dando órdenes en remplazo del ejecutivo, y ‘modulando’ leyes que sustituyen la función del Congreso (y por supuesto ejerciendo a través del poder mediático al pronunciarse mediante ‘comunicados’ dejando pendiente la sentencias). A Gaviria se debe el bombardeo a las Farc el día de las elecciones para la ‘Constituyente de la Paz’, con lo cual se traicionó el diálogo que se pretendía y se forzó la la supervivencia de ese grupo por lo menos por 30 años más. Y se le entregó a Pablo Escobar no solo la extradición sino un refugio-palacete para seguir su actividad desde ahí. Se apoderó del Partido Liberal y mediante pasos ilegales sustituyó su ideología y estructuró una autarquía que obligó el exilio de todos sus dirigentes, desmantelando nuestro sistema de Democracia Representativa y propiciando la proliferación de ‘partidos de garage’ (los que con la Constitución del 91 forman las ‘familiempresas electorales’).

Y el otro partícipe de la desinstutucionalizacion, el del ‘articulito’, el de las ‘Convivires’ que se convierten en paramilitarismo, el de los contratos que diferencian y privilegian la inversión extranjera aislándola de la reglamentación ordinaria, el de los falso positivos, el de los cohechos donde se castiga a quien lo recibe pero no a quien lo entrega; aquel bajo cuyo gobierno aparecen Ministros, Generales, Superintendentes, jefes del DAS y en general miembros de todos los escalones del poder ejecutivo como si no hubiera ningún elemento de articulación entre ellos y él funcionamientos del país estuviera en un poco de manos aisladas, de ‘manzanas podridas’ que solo deben responder como individuos y no como parte de una estructura jerárquica.

Para ser justos con Duque, él se montó primero en la candidatura de Fico. Y no es responsable de que esos expresidentes adhieran y respalden esa candidatura. Pero es lamentable que habiendo resultado más de lo que se esperaba, y con más en lo bueno que en lo malo, aparezca confundido con ellos en el propósito de dar continuidad a lo que nos han dejado.