No hay que perder la calma… aunque ya ganó el que dijo Uribe

Si no hay mayores sorpresas, como lo han registrado las encuestas —que ayer confirmaron sus pronósticos—, el candidato del Centro Democrático, Iván Duque, será el próximo presidente de Colombia. A pesar de que Duque fue “él que dijo Uribe” y está acompañado por lo más retrogrado de la política nacional, logró venderse con éxito como la “cara nueva”, como la renovación juvenil de la política. Si observamos la foto de los cinco candidatos, esto se hace evidente: Duque parece ser “el nuevo”, “el fresco”, “el outsider”. Iván Duque se presenta para muchos colombianos como la combinación de juventud de su parte y experiencia de su mentor principal. Todas las denuncias contra Uribe, su mala imagen, sus sombras, la posibilidad del regreso a la guerra y a un pasado excluyente que se creía superado, no lograron desbancar a Duque de los primeros puestos en las encuestas. La baja popularidad de Santos, la sensación de que los Acuerdos con las Farc fueron una traición, el drama del país hermano Venezuela, las prevenciones contra de Petro y el espíritu conservador colombiano han sido hábilmente capitalizados por el Centro Democrático. La “Política del miedo” exitosa en otros lugares del mundo, ha logrado con creces sus objetivos principales en Colombia.

Más allá del fervor que despierta Petro, quien confirmó ayer que es el líder popular más importante de la historia reciente de Colombia o la posible unidad con los otros candidatos de “centro” (Fajardo y De la Calle), lo más probable es que el uribismo regrese al Poder Ejecutivo a partir del 7 de agosto. Si Uribe y su mentor logran unificar las cortes tendrán los tres poderes del Estado y la posibilidad de perpetuar su proyecto conservador a largo plazo. Vendrán tiempos de reflexión y balances necesarios. Vendrán tiempos de resistencia. Si como recuerdan los sabios se aprende a través del dolor o la conciencia, quizá Colombia necesite vivir otro largo periodo uribista para aprender algunas enseñanzas esenciales sobre el sentido de la democracia más allá del elitismo caudillista, el autoritarismo, el uso de la violencia como recurso político y la demagogia uribista.

Publicidad

Dada esta muy probable realidad, los seguidores y aliados de la Colombia Humana tendremos que asumirla con madurez y continuar construyendo con calma una alternativa democrática a mediano plazo. Gustavo Petro, como valiente y noble hijo del pueblo, nos recordó el valor del estudio constante y la necesidad de prepararnos rigurosamente en los temas centrales de la política de defensa de la vida y el Buen Vivir para el siglo XXI. Lo avanzado hasta hoy ha sido extraordinario, al punto que impusimos la agenda del debate en temas como el ecológico, el energético, el educativo y la necesidad de varias reformas en salud, pensiones e impuestos a los vergonzosos latifundios improductivos. Hoy avanzamos a segunda vuelta no sólo como familia de la Colombia Humana y como proyecto progresista posextractivista por el Buen Vivir, avanzamos como pueblo en movimiento, avanzamos como fuerza alternativa y posibilidad real de poder. Seguiremos trabajando por la victoria este 17 de junio, pero debemos reconocer al mismo tiempo con serenidad que la probabilidad de un resultado adverso es alta. El amor, el valor y la fuerza conciente no predominan hoy en nuestras tierras, sin embargo, esta historia por la trasformación democrática de Colombia no termina ni terminará con esta campaña electoral.

Si encuentras un error de sintaxis, redacción u ortográfico en el artículo, selecciónalo y presiona Shift + Enter o haz clic acá para informarnos. ¡Muchas gracias!