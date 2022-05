No hay plata que valga: las redes sociales no son una varita mágica en campaña

Los candidatos invierten millones en publicidad en redes, pero lo que no calculan es que la decisión está marcada por lo pasional, la inmediatez y el “voz a voz”

Por: Rodrigo Beltrán |

mayo 26, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Es fácil caer en un “sancocho de mensajes”, así se podrían definir hoy los riesgos que como estrategas en comunicación los expertos y creativos asumen para los candidatos a la Presidencia en Colombia, faltando pocas horas para la primera vuelta (si es que hay segunda vuelta), y lograr los objetivos, entre ellos cautivar y aferrar más votantes.

Lo cierto es que no se ha visto un hilo conductor integral, una coherencia en los mensajes que incorporan en las piezas de comunicación a través de los diferentes canales por parte de cada uno de los aspirantes. Pareciera que han sido víctimas, algunos de ellos, de un afán desmesurado para lograr en el mínimo tiempo comunicar miles de cosas.

-Publicidad.-

Y saber así cuál de ellas impacta más o es mejor recibida por los ciudadanos. A esto se suma el tiempo que invierten los candidatos en tarima, debates, entrevistas, encuentros comunitarios, etc. en responder a la guerra sucia de los contrincantes o de las mismas redes sociales que distraen las propuestas que tiene valor para el futuro del país, tales como: noticias falsas, montajes y demás.

Vender una imagen positiva, promover propuestas de gran impacto y lograr coherencia en la narrativa no es fácil, todo lo anterior convertido en un mapa estratégico, ojalá audaz e innovador para ganarse adeptos y ampliar su comunidad votante.

Publicidad.

Cada uno de los canales hoy digitales a nivel de redes sociales, como es el caso del Twitter, YouTube, Instagram , facebook y Tik Tok, entre otros, son herramientas que impone el mundo para masificar y ampliar cobertura y lograr vender en este caso aceptación, favorabilidad y credibilidad a la máxima comunidad virtual posible.

Si analizamos en cantidad de seguidores en las redes sociales de los candidatos vemos cómo a la fecha de hoy en números Petro es el de mayor comunidad: en twitter tiene casi 5 M de seguidores, en Tik Tok más de 690k, en Instagram 915k.

Por su parte, Fico: Twitter 900k seguidores, en Tik Tok 109.9 k , en instagram 669k. Para el caso de Rodolfo Hernández: Twitter 213.7 K, en Tik Tok 434K y en Instagram 503k. al hablar de Sergio Fajardo: En Twitter 1.6M, en Tik Tok 13.1 K, y en Instagram 197k. Pero todo este escenario es “relativo” también, según expertos, en el mundo variante de las redes sociales existen un promedio importante de seguidores falsos, otros comprados, subvalorados de relleno, etc.

A lo anterior, hay que sumarle que hoy en día no es solamente es importante tener cantidades de seguidores sino lograr impacto e interacción, y esto último no depende de los números sino de la genialidad y versatilidad para lograr respuesta masiva de la comunidad frente a los contenidos que sube el candidato.

De tal manera que según expertos en este arte de llegar, influir, guardar recordación y generar participación, Rodolfo Hernández es el que ha logrado en la red Tik Tok, la mayor dinámica e interacción, esto explica entre otras el por qué de su crecimiento en las encuestas. De igual manera, el Ingeniero ha alcanzado el llamado “voz a voz”, estrategia vieja y básica en comunicación pero muy efectiva y contundente.

Hay quienes opinan que un “voz a voz” bien realizado no es superado por ninguna estrategia masiva de redes sociales.

El objetivo final, lograr ganarse el voto de cada ciudadano, incluyendo el de los indecisos, pero lo que no calculan los asesores estratégicos e incluso los candidatos es que un gran porcentaje de decisión del ciudadano de estos países de América Latina está enmarcado por lo pasional, la inmediatez, el “voz a voz” y no necesariamente la razón, construida de acuerdo a propuestas viables e importantes para el futuro de la nación.

El capítulo de la responsabilidad de la prensa en el manejo de la información es también esencial en este proceso, Juan Gossaín periodista y escritor de mil batallas, arremetió contra la prensa en Colombia en este periodo electoral y textualmente afirmó en entrevista con Rodrigo Pardo: “En muchísimos medios de comunicación, la noticia depende de a quién afecta o a quién beneficia, esa es la manipulación, que no consiste en ocultar cosas, sino en el uso político de la noticia… lo que a mi candidato, dice el medio, lo beneficia lo exalto, lo que lo perjudica lo minimizo”.

Es decir, pareciera que no hay estrategia que valga por más calculada que esté. En nuestro país, todavía, gran parte del capital humano votante lo hace por inercia, porque se pone de moda, porque hay que votar por ese y no por otro, por castigar a otro. Tristemente en un gran porcentaje se teje la irresponsabilidad absoluta frente a las urnas, y este domingo 29 de mayo no será la excepción.