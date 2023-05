No hay derecho: con la plata del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial no se juega

Por: Carmelo Antonio Rodríguez Payares |

mayo 26, 2023

Creado en el año 2017 como parte de los Acuerdos de Paz entre las guerrillas de las FARC-EP y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos Calderón, el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, más conocido como PDET, es un instrumento de gestión y planificación del gobierno para impulsar el desarrollo económico, social y ambiental en aquellas zonas del país más afectadas por el conflicto armado interno.- Esta herramienta de tipo jurídico y político hace presencia en el 36 % del territorio nacional y beneficia a casi 7 millones de personas, con el agregado que desde las elecciones legislativas del 2022 tiene voz y voto en la Cámara de Representantes con 16 curules bajo el nombre de "Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CTREP)".- También es bueno subrayar que su desarrollo le fue encomendado a la Agencia de Renovación del Territorio (ART) para un periodo de 15 años, lo cual significa una vigencia hasta el año 2032.-

Era necesario refrescar la memoria con los anteriores datos oficiales porque al parecer varios alcaldes cuyas cabeceras hacen parte de este programa, y en particular la que orienta el mandatario de El Bagre, el señor Faber Enrique Trespalacio – “El Bagre compromiso de Todos”, parece haberle dado una interpretación a su libre albedrío, cual si fuera un sastre para ponerle arandelas y canutillos a los vestidos, y con ello permitir el desvío de importantes sumas de dinero hacia unas obras que no han colmado las expectativas de quienes en principio deberían ser sus más directos beneficiarios, tal como quedó registrado en un acta pública de la más reciente reunión que se llevó a cabo, en donde se analizó en detalle la situación de esta política, que dicho sea de paso es otra de las damnificadas en el gobierno del presidente Gustavo Francisco Petro Urrego, quien ha querido gobernar a un país ideal que a diario se da trompicones con el país real.-

Suena muy triste saber que las buenas intenciones que tuvieron en su momento los que tejieron la trama hasta dar con una herramienta como el PDET, cuyo objetivo tal cual quedó escrito renglones arriba, hoy se haya convertido en una maraña de enredos en donde las obras no pasaron el primer examen del ciudadano, porque fue el producto de la improvisación y la falta de compromiso con quienes le extendieron su aval y su confianza cuando depositaron el voto hace ya cuatro años.-

De la mencionada Acta que registró lo sucedido en la reunión del 18 de abril del año que transcurre, la cual tuvo como sede el municipio de Caucasia desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y en lo relacionado con el municipio de El Bagre, extractamos las siguientes conclusiones, muchas de las cuales, a decir verdad, no dejan bien parada a la administración municipal.-

Por tratarse de un acta, trataremos de “traducir” el lenguaje técnico a uno más cercano al lector, pero en todo caso con el debido respeto a la veracidad de lo allí redactado.- En primera instancia se habla del proyecto piscícola que no contó con un criterio de priorización ya que pudo haberse hecho en un lugar más estratégico, lo cual, en otras palabras, es una señal de la falta de planeación y de la falta de un buen equipo capaz de interpretar el querer de los territorios.- Se habla del proyecto de Optimización de la red de conducción y distribución del sistema de Acueducto del corregimiento Puerto Claver, por un valor de $ 7.189.179.004, cuyo diagnóstico es el siguiente: El corregimiento no dispone de agua permanente; no ha habido mejora en el servicio (el acueducto nuevo no está funcionando). Hay obras inconclusas y hay que revisar la calidad de los materiales o tuberías usadas, ya que uno de los tubos se rompió. La organización ASOVIANCLA realizará encuesta de satisfacción a la comunidad sobre el funcionamiento del acueducto. La socialización del proyecto no fue masiva.-

Otra perla que rescatamos es la que tiene que ver con la producción y comercialización de carne de pescado mediante la explotación intensiva de tilapia roja con tecnología Biofloc para la reactivación económica y social de las familias dedicadas a la minería informal en el Municipio de El Bagre, con una inversión de $ 1.571.023.224, tiene la siguiente anotación: Hay desconocimiento del proyecto, se sabe poco del mismo. Hay que revisar la población a beneficiar ya que no se conocieron los criterios para seleccionar a las familias a beneficiar.-

En el mundo de nuestro alcalde Faber y a pesar de que desde su despacho se hacen los esfuerzos para que le reconozcan todas estas obras, que subrayamos, se hacen con dineros ajenos al presupuesto municipal, y ni siquiera son producto de su gestión, hacemos referencia al proyecto sobre mejoramiento, mantenimiento y conservación de la vía que comunica el municipio de El Bagre con la vereda Los aguacates que demandó una inversión por $ 4.987.132.961, la misma que tiene los siguientes llamados de atención: Mala priorización de la iniciativa; ya que es una iniciativa de alto costo con poca población a beneficiar, por ende, de bajo impacto. Para eso es necesario, darle participación a grupo motor y/o MEC y conformar mesa técnica para la priorización de la inversión. El ejercicio de control social (veeduría) no fue efectivo; porque los veedores no diligenciaron los informes de hallazgos. Se debe primero capacitar a las personas que conforman la veeduría con el fin de lograr una veeduría efectiva. No se socializó el proyecto con la comunidad antes de iniciar; así como el tema presupuestal (se desconoció). Consideramos que hubo un sobre costo en la obra.- Sin comentarios.-

Acerca de la construcción de la Caseta Ancestral Multifuncional en la vereda Los Almendros, con una inversión de $ 259.888.499, dice lo siguiente el asterisco: Las metas del componente social no se cumplieron (se esperaba que las organizaciones quedaran fortalecidas; pero, no se cumplió el objeto). La obra lleva en ejecución más de 2 años, los avances no son significativos. Hay constante cambio de operador. El tema de bioseguridad no es el mejor, dejan las herramientas regadas; así como clavos, pudiendo los niños sufrir algún accidente. Hay deudas pendientes con la comunidad (1 mes a una persona que les cocino) hace 8 meses aproximadamente. Respecto al diseño de la cubierta, está causando daños al aula existente (está mojando la madera, acelerando el deterioro y disminuyendo la vida útil de la misma) causando acción con daño. Tampoco aparece la obra Construcción de placa huella en la vereda Las Dantas (subiendo hacia Las Dantas) y es financiada por USAID, programa Colombia Transforma. Se suma el inconveniente que la alcaldía no reconoce que son obras PDET bajo el modelo colaborativo; sino, que son obras exclusivas de la alcaldía; y, tampoco reconoce a la comunidad como aportante de la obra.

Y esas son apenas unas pocas perlas de las muchas descritas en el acta, pero ahora nos detenemos en las sugerencias para tratar de mejorar la situación ante el poco o nulo fortalecimiento de las organizaciones sociales del territorio. Que los proyectos sean ejecutados por las comunidades y priorizados por las mismos habitantes y mejorar el acceso de créditos por parte de los campesinos, especialmente las nuevas ofertas.- Que los proyectos giren en torno a las necesidades y al cumplimiento del Acuerdo de Paz.-

Que las ofertas y convocatorias por parte de las entidades de nivel nacional, departamental o de cooperación, no tengan tanta tramitología y requisitos; y que sean con enfoque diferencial (que no sea excluyente por falta de certificado ni registro que emite el Mininterior, que les valgan el acta de posesión municipal). Es necesario fortalecer los procesos organizacionales, de manera colectiva e individual ya que la administración es poco incluyente con las comunidades.- De la misma manera se hace especial énfasis en que la oferta del PNIS, Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, llegue al municipio. Se aconseja mejorar el diálogo con las comunidades, especialmente, después de que son aprobados los proyectos.- A pesar de todo, dice el documento, las quejas que realiza la comunidad o las veedurías, no tienen eco.-

Consultamos a un experto en este asunto y nos dijo que este programa tendrá éxito siempre y cuando el mismo se desarrolle de acuerdo a tres niveles de participación colectiva: Asamblea Comunitaria, Comisión Municipal y Comisión Subregional, si se tiene en cuenta que los principales objeticos del PDET son los de crear canales de control social, empoderar y transformar las comunidades, dinamizar la economía y fortalecer seguridad alimentaria, contribuir a la reducción de la pobreza rural multidimensional en un 50 %, e impulsar los planes de desarrollo departamentales y municipales.-

Y, por último, y es un añadido nuestro, que el señor alcalde de El Bagre, Faber, no confunda el significado del acrónimo PDET con el de Plata DE Trespalacio.- Es todo por ahora.-