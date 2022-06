No habrá reconocimiento del perdedor al ganador… pobre país

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

La campaña de Petro ha sido pródiga en sus mensajes de desconocimiento de resultados, la del ingeniero ya localizó el nicho para el no reconocimiento en caso de perder

Tanto Rodolfo Hernández como Gustavo Petro, en un debate electoral tan apretado como parece ser que ocurrirá el próximo domingo, preparan su discurso de victoria… y también el de desconocimiento del triunfo del adversario en caso de perder. Tienen los argumentos servidos en la mesa. Pobre ganador, sin gobernabilidad, pobre país con una de sus instituciones democráticas más importantes, el sistema electoral, deslegitimado.

Quisiera equivocarme y saber, de antemano que, cualquiera de los dos candidatos está resuelto, por principio, a reconocer los resultados del próximo domingo 19 de junio. Hace un tiempo pensaba que si el agresivo José Antonio Kast, el candidato de la derecha chilena, tan nostálgica de Pinochet, había tenido el coraje de ser el primero en llamar al vencedor, Gabriel Boric, acá podría pasar algo similar.

Recordé que Petro, en el 2018, en su discurso ante sus seguidores, reconoció el triunfo de Duque… Por supuesto, se dirá, la diferencia de votos fue notable… Aunque valga la verdad, unos días después afirmó que desconocía el mandato del nuevo presidente (el argumento: “apareció la mafia y con su dinero untado de sangre… compró masivamente a unos y otros…”, El Tiempo). Un argumento que se puede esgrimir independiente de la ventaja que obtenga el ganador.

Pese a todos nuestros líos, la corrupción desenfrenada, las inequidades sociales y económicas, las largas décadas del conflicto, siempre nos hemos jactado de transiciones legítimas y pacíficas de poder. Una obviedad en el contexto del Frente Nacional, cuando estaba prescrita la rotación entre liberales y conservadores, así como la llamada milimetría en la ocupación de la burocarcia pública en todos los niveles territoriales. La única duda, en realidad sin consecuencias inmediatas de orden público aunque sí desde el punto de vista del surgimiento de un nuevo movimiento clandestino, la del 19 de abril del 70… Hay que recordar que Rojas Pinilla aceptó su derrota… De resto, no guardo la imagen de candidatos perdedores que no reconocieran las victorias de sus adversarios.

El reconocimiento de parte del perdedor, pieza clave en el otorgamiento de legitimidad al gobierno del vencedor, no ocurrirá en el 2022. Claro, dependerá en parte, de la magnitud de la diferencia de votos. Aunque las encuestadoras suelen equivocarse, la mayoría de las predicciones emitidas en estos días apuntan a ventajas estrechas, lo que hará más plausible la ausencia del reconocimiento.

Pareciera que existe un acuerdo entre la derecha y la izquierda en pavimentar el camino para el no reconocimiento del triunfo. Ya que nos es imposible ponernos de acuerdo en adelantar el proceso de paz, al menos coincidamos en minar la legitimidad del sistema democrático en Colombia. A ello se han dedicado, especialmente en las últimas semanas, unos y otros.

La verdad, el disminuido creador del Centro Democrático, con la debacle en las elecciones para Congreso, dio el primer paso en su pretensión de desconocer los resultados de marzo pasado.

Disparo en el pie, ahora en las presidenciales, por cualquier lado que se le mire, particularmente por el escaso oxígeno que la nueva administración, la de Petro o la de Hernández, tendrá para gobernar con medio país en contra, que pondrá en duda, por todos los medios, la legitimidad del triunfo. La noche del 19 de junio será la de un triunfo amargo y no habrá luna de miel el 7 de agosto.

Pobre y triste papel de algunos medios de comunicación en el asunto de la deslegitimación del sistema democrático en Colombia. La plataforma para rechazar un eventual triunfo de Petro está dispuesta: nada mejor que la utilización de los llamados “petrovideos” que, para Semana, son la prueba de la destrucción moral del adversario y de la manipulación del electorado. Sumado el evento de los videos a otras perlas como la de la “quemada” de Fajardo, reconocida por una senadora electa del PH, han minado la posibilidad de que, en caso de ganar Petro, los votantes del otro bando le reconozcan. Flaco favor que las denominadas bodegas, incapaces del mínimo respeto por el adversario, le prestan a la futura gobernabilidad de su candidato en caso de vencer.

Es obvio, como ha dicho en redes Ruddy Hommes, que si se hicieran públicas las estrategias de otras campañas, encontraríamos porquerías similares. Valga recordar al gerente de la campaña del No, con sus tragos encima, de cómo montaron su campaña “emberracando a la gente”, una atrocidad con el proceso de paz. O recordemos al malogrado hacker de hace algunos años…

El candidato Rodolfo Hernández, hasta hace pocos días respetuoso de Petro y enfocado en atacar a sus coroneles (Benedetti, Barreras, et.al.) cambió de táctica. No rebaja ahora a Petro y compañía de banda delincuentes… a días de las elecciones. Con el conocimiento de las estrategias del PH de acabar con la imagen de Federico Gutiérrez, verdadera lección de maestría perversa de los comunicadores digitales del PH, el ingeniero ya localizó el nicho para el no reconocimiento en caso de perder. No recuerdo antecedente parecido.

En cuanto al trabajo de preparar el desconocimiento de los resultados, la campaña de Petro ha sido, desde hace meses, pródiga en sus mensajes. Presencia de la mafia, compra masiva de votos, corrupción a granel. El lío, desde el punto de vista táctico, es que las presunciones de narcotráfico apuntaban a Federico Gutiérrez… Con Hernández es a otro precio. De ahí que la estrategia en estos días que quedan se basa en asociar a Hernández con la corrupción que dice atacar.

Un sueño: que esta semana Petro y Hernández se comprometan de manera pública a reconocer y respetar los resultados oficiales emitidos por la Registraduría al final de la tarde del próximo domingo.

(Faltan caballeros como Sergio Fajardo).