No fue uno, ni fueron dos, fueron seis los desplantes de Petro en dos meses de gobierno

Su visita a Estados Unidos en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas no pasó desapercibida. El presidente Gustavo Petro llegó dos horas después de que iniciará la cena a la que Joe Biden invitó a 150 mandatarios. Aunque se especuló que había llegado tarde por el tráfico neoyorquino, el mismo Petro declaró que no llegó tarde porque no había cita alguna y no es de "esos presidentes que buscan cuando Biden va al baño para atravesársele". No fue su único desplante en Estados Unidos, según dijo la revista Cambio el presidente dejó esperando hora y media al Primer Ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, que no le quedó más remedio que esperarlo.

En Colombia no es diferente. Después de tres meses de ganar la presidencia, Petro ha incumplido compromisos y en otras ocasiones no se ha aparecido. La primera vez fue el 27 de julio con la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) en Bogotá en donde dejó esperando a 32 alcaldes de ciudades capitales. El 2 de agosto en una cumbre de 300 alcaldes convocada por la Federación Nacional de Municipios en el Salón Rojo del Hotel Tequendama, a última hora Petro declinó su participación y envió en su reemplazo al ministro del Interior Alfonso Prada y al consejero Luis Fernando Velasco que terminaron abucheados por los mandatarios locales. Al evento organizado por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) el 12 de agosto en Cartagena, Petro dejó a los empresarios esperándolo cinco horas.

El 16 de agosto todo estaba listo para el evento más simbólico que se celebra en las Fuerzas Armadas: el reconocimiento y presentación de tropas al Presidente de la República, pero Petro nunca se presentó en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova y dejó plantado a más de mil militares y 50 periodistas. La razón: un fuerte dolor estomacal. El pasado 15 de septiembre Petro tampoco llegó a la inauguración del 21° Congreso Nacional de la Confederación de Cooperativas y canceló su agenda durantes dos días. Posteriormente, el médico Jairo Roa declaró que el presidente sufría una bronquitis aguda. Una semana después el desplante con Joe Biden habría sido por el tráfico y el apretón de manos será después.

