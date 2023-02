.Publicidad.

El futbol femenino colombiano sigue exaltado por el fichaje de Linda Caicedo por el Real Madrid. La jugadora caleña llegó como toda una estrella al club merengue; y como promesa, se espera que sea uno de los bastiones del club en un futuro cercano. Las condiciones del contrato han salido a la luz poco a poco, como que el equipo pagó 2.5 millones de euros por sus servicios, o que su salario podría ir desde los 17.000 hasta los 20.000 euros por temporada; y cada hora se conocen nuevos detalles sobre su llegada a Madrid.

Y es que algo que no se tenía claro era la suma que le había correspondido a la jugadora cuando firmó por el elenco merengue; pero en las últimas horas se supo que la futbolista se embolsilló una buena platica por haber llegado a España como agente libre. Según lo han afirmado varios portales especializados del país ibérico, a Linda Caicedo le habrían correspondido 250 mil euros por su traspaso, monto que se traduce en aproximadamente 1.200 millones de pesos.

Así las cosas, la colombiana no salió mal librada del negocio con el conjunto blanco, ya que le correspondió el 10% del valor total del fichaje. Además, el equipo le ha asegurado hospedaje y transporte para su estadía en Madrid, algo que le hará la vida muchísimo mas fácil en España. Sin embargo, no hay que olvidar que, tanto el valor de la compra, como el salario que recibirá, no son comparables con lo que gana un futbolista masculino en España; y que la brecha entre el futbol femenino y masculino es enorme. Si no fuera así, Linda Caicedo habría podido ganar muchísimo mas dinero por su traspaso.