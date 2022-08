"No fue por no ensuciarme las botas" La respuesta de Jessi Uribe al alcalde que lo dejó como pedante

Al cantante no le gustó ni poquito los comentarios recibidos por no haberse presentado y salió en sus redes a callar bocas contando la verdad

.Publicidad.

El intérprete de Dulce pecado ha estado en el ojo del huracán últimamente por la situación que se vivió en una de las presentaciones que iba a realizar en el departamento del Tolima. Y es que, el cantante recibió varias críticas debido a que no subió a la tarima y sumado a ello, el acalde de San Antonio, llegó a decir en público que no había subido por no ensuciarse las botas. Tras los cuestionamientos, Jessi Uribe se manifestó.

“Jessi Uribe no se quiso embarrarse los zapatos” excusa del artista para no cantar en San Antonio Tolima. El alcalde Jorge Iván Vásquez aseguró que se devolvería el dinero de las entradas y anunció demanda en contra ”del faltón” como calificó al artista pic.twitter.com/zQeeHIWcaJ — LA VOZ MAYOR DEL TOLIMA (@lavozmayordelto) August 15, 2022

-Publicidad.-

Sin perder mucho tiempo, el santandereano salió en sus redes a contar su versión de los hechos y comentar porqué no se había presentado. Al parecer, en el escenario donde se presentaba Jessi Uribe, habían muchos cables de alta tensión los cuales estaban expuestos y debido a las lluvias, todo estaba muy expuesto, poniendo en riesgo a muchos. A ello, Jessi Uribe le lanzó una pulla al alcalde de San Antonio y dijo que no había sido por no ensuciarse las botas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por JESSI URIBE (@jessiuribe3)

Publicidad.

Así mismo, el cantante agregó que el concierto no se había cancelado, solo se había aplazado debido a las condiciones climáticas que impidieron su presentación. Y es que, en los videos se puede notar el alto nivel del agua del escenario y las malas condiciones en las que estaba, sumada a la cantidad de agua que caía en el escenario por la lluvia. Sin duda, Jessi Uribe dejó mal parado al alcalde y calló muchas bocas.

Vea también: