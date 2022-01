No fracasar como James, Falcao y Cuadrado: la misión de Lucho Díaz en el Liverpool

Tener una nueva "generación dorada" de la Selección Colombia ha implicado que cada vez se puedan ver más colombianos en los mejores equipos del mundo. Ospina en Arsenal y Napoli, James en el Madrid y Bayern, Cuadrado en la Juventus, Falcao en el Atlético y varios más son los principales ejemplos de ese crecimiento del jugador colombiano y lo apetecido que es en el mundo del fútbol europeo.

Sin embargo, hay un territorio que le ha costado un montón a las grandes figuras colombianas y ese ha sido Inglaterra. Ángel, Rodallega y Hamilton Ricard son recordados con cariño por los hinchas de los equipos donde jugaron, pero las grandes estrellas de ahora fueron un fracaso en la Premier League.

Lucho Díaz tiene la gran oportunidad de cambiar esa tendencia que marcaron James, Falcao y Cuadrado. Su primera mitad de temporada ha sido tan espectacular (14 goles en 18 partidos de liga) que el Liverpool, principal interesado desde junio, finalmente va a desembolsar 45 millones de euros fijos para tenerlo. Jurgen Klopp está obsesionado con Lucho y por fin podrá tenerlo, ganándole la pelea a otros equipos ingleses que lo querían.

❗️#FCPorto ACEITOU. #LuisDiaz vai ser jogador do #Liverpool até 2027. Negócio de 45 milhões € + 15 milhões € em objetivos. @LuisFDiaz19 vai ter um salário anual de 3,5 milhões € limpos no @LFC . #Conceição insatisfeito com a concretização do negócio . 🐉

📸: @ElevenSports_PT pic.twitter.com/3w5a1Erry5

— Pedro Sepúlveda (@pedromsepulveda) January 28, 2022