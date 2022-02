No está de moda defender a ningún funcionario

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

Al leer la columna de Manuel Rodríguez sobre la forma en la que la alcaldesa Claudia López cumplió sus compromisos al incluir en el POT (sacado por decreto) el tratamiento de los temas agroecológicos, llama la atención lo inusual que es en este momento que se reconozca a un funcionario público algo acertado de su gestión.

Por supuesto el Dr. Rodriguez no está buscando votos ni es parte de ninguna de las campañas actuales, lo cual le permite tomar esa posición objetiva en un momento en que pareciera que lo único que motiva las noticias, los comentarios y el interés de los medios de comunicación son las declaraciones respecto a las elecciones.

Porque lo que es de resaltar y salta a la vista es que hay una competencia por ver quién cuestiona más al gobierno, a los antecesores, o a unos anónimos culpables de la corrupción y fracaso del país.

No se oyen sino declaraciones de los autoproclamados candidatos (excepto Barguil ninguno tiene origen en mecanismos partidistas o institucionales) en el sentido que se debe acabar con la corrupción y la politiquería. Sobra decir -como lo repiten todos los analistas- que sin proponer otros temas, ni mecanismos o medidas que se tomarían para resolver estos.

Y con razón, pues parece haberse aceptado que existe un consenso en que que de ahí nacen los males del país.

Es en esa competencia entre quienes se presentan como los líderes anticorrupción o lo representantes de la antipolítica donde les lleva la delantera Petro a todos sus contendientes

Es verdad que el país está cansado de la corrupción y la politiquería… Pero aún más de que le digan que acabarán con ellas sin decir cómo. Es en esa competencia entre quienes se presentan como los líderes anticorrupción o lo representantes de la antipolítica donde les lleva la delantera Petro a todos sus contendientes, pues ha entendido mejor que ellos que la indignación ha llevado a que el sentimiento que prevalece es el que abarca a ambos, pero es más complejo pues se convierte en el antiestablecimiento, que es lo que él se ha dedicado a encarnar.

El relativo éxito no se debe a que sus propuestas sean mejores, o menos vagas y abstractas que las de los demás. Pero sí coinciden más o están mejor focalizadas respecto al espíritu anti del momento.

Es lo que sucede cuando acierta al hablar de ‘cambio de modelo’, aún cuando no dice, ni nadie entiende, a qué se refiere concretamente. Sus propuestas no son analizadas ni necesariamente sustentadas pues basta con que las proclame como contrarias a lo actual para que la reacción de ese establecimiento sea descalificarlas, con lo cual se le colabora a esa estrategia de proponerse básicamente como un cambio, lo cual parece ser a lo único a lo cual la gran mayoría de la gente aspira.

Los otros candidatos parecen no darse cuenta que representan ese ‘estableciemnto’ y lo que pretenden es venderse como lo mejores dentro de él. Le cambiaron el nombre a las coaliciones de la ‘experiencia’ y la ‘esperanza’, pues con esos nombres no podían distanciarse o evadir responsabilidades sobre actuaciones y gestiones pasadas, pero no es suficiente para mostrarse como si nada tuvieran que ver con los resultados que se cuestionan.

Probablemente lo haya entendido algo mejor Rodolfo Hernández y a eso se deba el crecimiento de su popularidad o aceptación con la imagen de ‘enemigo del continuismo’.