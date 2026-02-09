No es un chiste, Roy puede ser presidente

Si hace un año me hubieran dicho que Roy Barreras puede ser el próximo presidente, me hubiera dado un ataque de risa, como están las cosas ya no me parece imposible

Roy Barreras puede ser la carta tapada de Gustavo Petro para las próximas elecciones.

Es claro que al presidente le entusiasma muy poco la candidatura de Iván Cepeda. Y razones no le faltan: un eventual triunfo de Cepeda pondría a tambalear el reinado indiscutible que Petro tiene en la izquierda nacional.

En e4se escenario, no solo dejaría de ser el único presidente izquierdista en la historia de Colombia. Sino que, además, el poder real quedaría en manos de Cepeda, que se empeñaría en revivir la reelección, pero para reelegirse él, no para reelegir a Gustavo Francisco.

El triunfo de Cepeda implicaría la muerte política de Petro porque en un país de oportunistas como el nuestro el actual presidente pasaría a un segundo plano y el nuevo rey de la izquierda sería Cepeda.

A Petro le conviene mucho más que su sucesor sea Roy Barreras. Primero porque Roy no es de izquierda y así quede presidente no le quitará el trono de los zurdos al actual mandatario.

Y segundo Petro conoce a Roy y sabe que si el vallecaucano llega a la Presidencia, el 7 de agosto a las 4 de la tarde lo traicionará. Con lo cual, Petro se podrá dedicar a lo que mejor sabe: no dejar gobernar a un gobernante “enemigo”.

Me parece que Petro más que en los próximos comicios está pensando en los del 2030. Para hacerse reelegir ese año necesita dos cosas: una bancada fuerte que, aliada con algunos lentejos, empuje la resurrección de la reelección. Y un gobernante débil al que pueda sabotearle la gobernabilidad, como hizo con Iván Duque.

Mejor dicho, Petro tiene claro que es más factible su reelección si pierde Cepeda que si este gana.

En público, el gobernante puede estar “rascándose las vestiduras”, como diría el expresidente Santos, por la decisión del Consejo Nacional Electoral de impedir que Cepeda participe en la consulta de la izquierda del 8 de marzo.

Pero en privado debe estar feliz y con seguridad va poner al servicio de la candidatura de Roy todo el poder del Estado. Como él sabe hacerlo, de frente y sin el menor rubor.

Si en esa consulta Roy obtiene una votación mayor a la que sacó Cepeda en octubre pasado, el vallecaucano se convertiría en el hombre fuerte del petrismo. Así muchos petristas pura sangre se pongan histéricos.

Y es que a la izquierda ortodoxa ni le gusta ni mucho menos confía en Roy. Y tienen toda la razón porque el paisano es experto en volteretas y traiciones.

En estos días ha circulado profusamente en redes un afiche del 2010 en el que se promueve la candidatura de Barreras al Senado y cuyo eslogan en “¿usted también quiere defender la obra de Uribe?, De frente por el Presidente”. Más tardó En hacerse elegir que en darle la espalda al “presidente”.

No es ninguna revelación que Roy es el tipo menos confiable de la política colombiana (sólo le compite Armandito Benedetti). Pero como será de malo Cepeda, que Roy es mejor candidato que aquel.

Primero, tiene buena labia y es capaz de engatusar a un monje. Y segundo, no es un hombre de extremos, por lo cual podría captar votos del centro, lo que Cepeda, por su radicalismo, jamás logrará.

Es cierto que Roy es de los políticos más odiados del país. Pero, incluso en el uribismo, suscita menos aversión una candidatura de Roy que la de Cepeda.

Me atreverá a afirmar que si les tocará escoger entre estos dos, los uribistas votarían por Roy.

Aunque la sola posibilidad de que Roy sea presidente nos crispe, la verdad es que ese no es un escenario imposible.

Una eventual segunda vuelta entre Cepeda y Abelardo sería una disputa de extremos en la que la ventaja la lleva el abogado debido a desgaste de la izquierda y de este gobierno.

Para Abelardo sería mucho más difícil ganarle a Roy porque mucha gente de centro se sentiría más identificada con el vallecaucano que con el jurista costeño.

Para Petro una eventual candidatura de Roy no tiene pierde. Si el vallecaucano llega a la Presidencia le iría bien. Ya sea porque tendría influencia en ese gobierno o, si Roy lo traiciona como es muy probable, Petro se convertiría en la cabeza de la oposición, labor que sí sabe desempeñar. Y lo mismo pasaría si Roy pierde.

Si hace un año me hubieran dicho que Roy Barreras puede ser el próximo presidente, me hubiera dado un ataque de risa. Pero como están las cosas esa eventualidad ya no me parece imposible. Recuerden: El miedo es más fuerte que el odio.

