La derrota de River Plate frente a Boca Juniors en el clásico argentino, despertó toda la rabia de la hinchada millonaria contra Miguel Ángel Borja. Es que el momento del conjunto de la banda cruzada no es el mejor, y no ha aparecido un salvador que logre encarrilar al equipo. Todos pensaban que el colombiano con sus goles iba a romper la racha negativa; pero desde su debut solo ha aparecido contra equipos pequeños y ya empiezan a reprochárselo.

En el partido frente a los xeneizes, Miguel Ángel Borja apareció muy poco. Entró en el minuto 46 para refrescar al equipo, pero para varios hinchas entró a hacer nada. no tuvo opciones de gol y le reprocharon su falta de trabajo en equipo. Al final River perdió por la mínima diferencia y continuó alejándose de la cima de la tabla, que lidera Atlético Tucumán con 34 puntos.

Los mensajes no han podido ser mas directos en contra de Miguel Ángel Borja. "No corre", "no pasa el balón", "no aparece en la cancha" son algunos de los comentarios en contra del jugador, quien lleva apenas 3 goles en 10 partidos. Así mismo, quejas en contra del director técnico por seguir confiando en el colombiano también se han hecho fuertes. Una completa locura.

Errores de gallardo como jugar con dos 9 que no estaban 100%. Jugar con una formación que no se usa hace mucho y bueno después barco y Díaz no pueden jugar más en River y permitirme dudar de Borja que se lo aplaude por hacer dos jugadas contra aldosivi pero después nada — 💀 𝔸𝕘𝕦𝕤𝕥𝕚𝕟 💀 (@TheBigNapia) September 11, 2022

Desde cuando River juega con cinco defensores?

Borja y Barco son dos jugadores menos… no corren, no marcan, y no juegan en equipo.

Arma un equipo con Beltran y Palavecino por Dios!

De La Cruz y Enzo Perez son los unicos que juegan con el corazon! — The Secret Life of Walter 🇺🇦 (@Out_of_Fear2) September 11, 2022

Miguel Ángel Borja es una mentira — Juanpis (@JuanpisGamero) September 11, 2022

Borja ni con una pretemporada levanta, es así, juega displicente, para hacer el gol le tiene que llegar la pelota limpia y sin el menor esfuerzo, no es así.. — Miguel Angel (@9del12Madrid) September 12, 2022

Al parecer lo mejor que le pudo haber pasado a Fuad Char fue haberle pasado el encarte de Miguel Ángel Borja a River. En junior ya no estaba rindiendo y seguramente sabia que en argentina tampoco lo iba a hacer, por eso lo dejó ir por miserables 500 mil dólares.