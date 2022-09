¿Cuáles son las verdaderas claves de Gustavo Petro presidente?

.Publicidad.

El historiador Marco Palacios es investigador y docente del Colegio de México desde hace años, pero nunca se ha desvinculado de Colombia, donde ha mantenido nexos académicos con la Universidad de los Andes y su propia alma mater la Nacional.

Sigue al detalle la política colombiana con la distancia necesaria y con lucidez aporta elementos de comprensión como puede verse en esta conversación con Juan Manuel Ospina en la que despejan dudas sobre la ruta que empieza a tomar el gobierno de Gustavo Petro.

Juan Manuel Ospina: Estamos con uno de los historiadores que mejor nos ha ayudado entender a Colombia desde donde hace años está vinculado, el Colegio de México.

Marco, vamos a conversar de algo que has pensado, el populismo. Revisando la historia, Colombia no ha pasado por una etapa populista que conmueva las estructuras políticas del país, las estructuras de poder en el país y eso no lo ha vivido el país, y se frustró con la muerte de Jorge Eliecer Gaitán. Reflexionando en el país que estamos hoy, lo que estamos viviendo con la llegada de Petro, ¿cómo lo ves?

Marco Palacios: Cuando dicen que Petro es un populista, que se usó mucho en la campaña, fue más bien un insulto, así como alguien le dice a otro, usted es un neoliberal, entonces lo descalifica. Lo coloca en algún lugar tenebroso del pensamiento, de la acción. Yo no lo tomo en serio, esto forma parte de la retórica de las campañas que son durísimas.

Hay algo paradójico en Latinoamérica, en una época los populistas eran anticomunistas como Jorge Eliecer Gaitán y los comunistas eran bastante antipopulistas, porque se disputaban las bases de apoyo, los sindicatos, la clase obrera, sectores del campesinado. Si uno quiere ver discursos anticomunistas pues los de Gaitán, cuando a él lo asesinan una de las primeras casas incendiadas fue la sede del partido comunista.

JMO: Me parece un punto muy claro y si, Colombia está sin hacer esa tarea. Cuando se juntan en l Frente Nacional se dio una conversación de yo con yo, sin diferencias entre conservadores y liberales. Colombia se quedó sin vivir una parte de esa tarea, que es una tarea democrática, de convivencia, de respetar la diferencia sin matarse, y de pronto lo que está iniciando Colombia es retomar ese camino que quedó trunco, con la muerte de Gaitán.

Setenta años después, el mundo es muy distinto, pero hay elementos que permanecen. Y ´parte de ello es el origen de esta violencia revolucionaria de estas décadas y de allí la salida por las armas, como para imponer una diferencia y nos obligaron a sentarnos a la mesa porque había una presión armada que era imposible.

MP: Realmente, para ser concretos con Petro, es que no hay que esperar mucho por un programa de izquierda, si por izquierda se entiende afectar los derechos de propiedad privada, las grandes compañías, en fin, las reglas del juego de la propiedad privada. Eso no va a ocurrir, no hay que tener mucha expectativa con eso. Probablemente habrá una recomposición en el gasto social, aumentaran aquello que se pueda aumentar con los impuestos.

La clave de Petro para mí no es esa. La clave de Petro y lo que es complicado es eso que dijo y es sorpresivo porque no venía en los programas que es lo de la Paz Total, una palabra grandilocuente. Es una hipérbole que él hace como orador grandilocuente que es, Colombia potencia mundial de la vida y a mí me parece que eso es importante.

Y creo que ministros como Álvaro Leyva, a quien conocemos, como canciller o Iván Velásquez como Ministro de Defensa, para eso me parece bien. Ahora eso tiene problemas. No podemos olvidar que tenemos a Estados Unidos que sigue con sus metas de erradicación de hectáreas de coca. En eso han sido inflexibles acá y en todo mundo, es algo impresionante de las burocracias de Washington.

Petro en lo que él llamó la paz en las regiones, otro gran concepto interesantísimo, pero implica distanciarse de la política de Estados Unidos porque para lograrla tiene que ir a la par promoviendo alto tan difícil como son los cultivos alternativos rentables que se puedan sacarse al mercado, sin eso no puede haber paz. Si él negocia regionalmente ese tema va a tener un conflicto muy fuerte con los Estados Unidos.

JMO: Petro fue muy claro en su discurso de posesión cunado dijo todo esto cuenta si los Estados Unidos juegan y tenemos que superar esta absurda guerra contra el narcotráfico, esa política anti drogas que ha sido un fracaso total, que nos ha echado para atrás.

En el gobierno Biden habían pensado a replantear repensar la política de guerra contra las drogas, y ya estuvo aquí un equipo del Departamento de Estado reunidos con el gobierno para plantear un trabajo conjunto para encontrarle alternativas a la guerra ciega contra las drogas.

Se trata de reconocer esto como un problema que hay que abordar de manera conjunta, que no se resuelve por la vía represiva y abrir unas puertas de negociación que yo creo es el elemento necesario para que esa idea de la Paz Total tenga agarradero en la realidad. Ya el nuevo director de la Policía suspendió la erradicación violenta de los sembrados de coca. Allí hay elementos que pueden mostrar posibilidades para conseguir la paz total, sobre todo si del lado de la demanda se empiezan a dar señales. Allí se abre una luz de esperanza para que Colombia pueda dar ese paso. Con eso solo Petro pasa a la historia.

MP: Lo que cuentas me parece buenísima noticia. Si quiero dejar simplemente sobre el tapete que tenemos que tener más consciencia que Washington es el centro de muchas burocracias. Y que con la droga está la DEA, el Departamento de Estado, el Pentágono y todo eso está cruzado en una lucha muy feroz de tipo político con la conformación del Congreso. Así es Washington. Lo que le dice a uno la experiencia es que las burocracias washingtonianas son muy poderosos, porque lo que ahora es la DEA es una trayectoria muy larga de un siglo más de burocracias en que los Estados Unidos se abrogan el derecho al mundo de decirle como tiene que comportarse. La DEA particularmente tiene comportamientos criminales. Pasó en México en Colombia, en la práctica violan la ley y tienen conexiones con las redes criminales, cuidado que Washington son muchas cosas

JMO: Es una piedra resbalosa. Yo simplemente traigo a cuento pues es de las primeras veces que sale una débil señal de Washington, sin ser ingenuos. No hay paz posible sino se toca a fondo el tema de la droga y los caminos para combatirla.

MP: En un momento dado Petro tiene que poner la raya. Con los gringos es poniendo la raya, diciendo, de aquí no pasan ustedes y hacer respetar la soberanía de Colombia. Tiene que ponerse duro. Solo respetan al que pone la raya. Esos son tareas que el líder Petro debe echarse ese peso que ya se echó encima, le toca cargarlo y cargarlo bien.

JMO: Hay una oportunidad, pero no está hecho. Petro tiene capacidad de ser duro, pero en esto también hay variables internacionales, un Biden debilitado, las pugna con los Republicanos …

MP: Y algo que no hemos mencionado, se vienen también las conversaciones con el ELN y Petro asume que el programa de paz con las FARC se puede aplicar con el ELN y yo dudo, nada más con el plan de entrega de armas. No creo que estén en el mismo plan. El ELN, magnífico lo que uno ve, lo que uno ha visto de mandar una delegación a la Habana y levantar las órdenes de captura y mostrar la necesidad del diálogo porque ese en si mismo va a ser una negociación sui generis muy delicada.

JMO: Hay oportunidades que Petro puede aprovechar. Hay vamos avanzando se han dado unos elementos interesantes para pensar que los caminos que se pueden empezar a abrir.

MP: Yo creo que para rematar y poder tener un clima mejor, es hora, francamente de seguir insultando a Petro diciéndole que es un populista, Eso no lleva a nada. Hay que darle un compás de espera. La misma oposición debiera reflexionar un poco. Hay cosas concretas. Y no seguir descalificándolo. Es el presidente que eligió la mayoría y abre posibilidades para Colombia. Ojalá que funcione.

JMO: Este país esta mamado de la peleadera. Si se apaciguan los ánimos estos temas se pueden discutir y es necesario hacerlo porque nos involucran a todos los colombianos.

