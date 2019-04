No cambiamos: aún creemos en profecías y charlatanes

Tras estos días de recogimiento espiritual y el conocido hecho dramático de la catedral de Notre Dame, algunos pastores, seudoprofetas y adivinos de diversa laya empezaron a soltar la lengua y, como es natural en ellos, se han dado a la tarea de asustar a la gente con la tergiversación de varios hechos históricos, acomodando profecías bíblicas y opinando sobre hechos de la actualidad sin ningún fundamento.

En Barranquilla, por ejemplo, un famoso pastor africano, invitado por varias iglesias cristianas, profetizó en el estadio metropolitano sobre un tsunami inminente a la ciudad por culpa del carnaval y el pecado. Lo cierto es que todo territorio que tenga como vecino un mar está expuesto a un tsunami, tenga o no tenga carnaval, peque o no peque.

Comencemos diciendo que todo estos augurios tienen su fuente en tres temas capitales: fin del mundo, la segunda venida de Cristo y el supuesto cumplimiento de algunas profecías.

Fin del Mundo. Todas las religiones hablan del tema, el judaísmo, por ejemplo, no lo tocó sino después del Primer Templo con los libros de Zacarías, Isaías, Daniel y Ezequiel. El cristianismo tiene varias interpretaciones, que van desde el enfrentamiento entre Dios y Satanás; los que afirman que será una pelea a muerte entre Jesús y el Diablo, y los que creen que será una confrontación entre el Anticristo y Jesucristo. Los budistas creen con mayor reposo que el mundo no se acabará sino que se restaurará. El hinduismo habla del retorno del Dios Vishnu que vendrá a poner en cintura a las fuerzas del mal. Y el Islam también habla de la llegada de un señor llamado Mahdi, que será el mesías de los musulmanes. Curiosamente el Islam y el cristianismo coinciden en señala; radicalmente, que sólo se salvarán quienes hayan pertenecido a su religión. Los que no, tienen asegurada su entrada al infierno. Así que si usted no es cristiano ni es musulmán, prepárese, porque lo que le viene es candela.

El fin del mundo fue profetizado con fecha y todo por el pastor Miller de la Iglesia Adventista para el año 1843, pero como su vaticinio no se cumplió, la aplazó para el año siguiente. Miller murió y la tierra sigue girando. Esa falsa profecía dividió a esa agrupación religiosa y surgieron los Testigos de Jehová. Y el fundador de esta organización, Charles Russell y su sucesor Rutherford, también pusieron fechas: 1924 y 1925, y nada pasó. Otro pastor de gran renombre en USA, que tenía un programa que lo escuchaban en 65 emisoras, Harold Camping, puso a sus feligreses a vender sus propiedades porque el 21 de Mayo de 2011 se acabaría el mundo. No llegó el acontecimiento y lo aplazó para el 21 de octubre del mismo año. El mundo se acabó para él: murió el 15 de diciembre de 2013. Otro pastor, José Luis Miranda, dijo que él vendría como Jesús y murió de cáncer.

En el libro de Apocalipsis se utiliza de manera primigenia el término Armagedón.¿De dónde surge el término? Dicen los estudiosos serios de la biblia que posiblemente Juan lo armó de la palabra: Har Meguido, que significa Monte Megido. Pero Meguido no tiene montaña. Es una llanura. Recordemos que Meguido es mencionada por Zacarías 2, II de Reyes 23, y Jueces 5, como el lugar de grandes enfrentamientos de los israelitas. Parece ser que Juan combinó los textos de Ezequiel y Zacarías.

La segunda Venida de Cristo. Este sí es un tema bien complicado, porque desde que se anunció que Jesús vendría “pronto”, este “pronto” ha tenido innumerables y complejas interpretaciones, pues se entendió que el “pronto” era en los días, meses o años subsiguientes a la resurrección de Jesús, pero no. Se creyó que con la resurrección de Jesús, ese era el “pronto”, pero tampoco. El “pronto” se ha venido aplazando, hasta tal punto, que hoy se apela a la conversión de que un día equivale a mil años. Y a partir de allí, el cálculo se ha vuelto un tremendo lío para la escatología cristiana.

Interpretación de los hechos históricos y de actualidad. En la antigüedad algunos creyeron que el año 70 era el fin del mundo. Luego vino Nerón con su Imperio romano y pensaron igual: que estaban en presencia de los últimos días y del Anticristo. Después, la I Guerra Mundial dio lugar a especulaciones del mismo tenor. Más tarde se encontró el hambre con la comida y apareció la II Guerra Mundial con el siniestro Hitler a la cabeza, a quien consideraron la encarnación típica del Anticristo. En el año de 1978, el Vaticano nombra a Juan Pablo Segundo, y como este empieza a influir en conflictos políticos, algunos intérpretes, le dieron el carácter del anticristo, basados en que el papa era un hombre que predicaba la paz del mundo, presupuesto este que se adecúa presuntamente a las cualidades del famoso Anticristo. Vino la guerra en el Golfo Pérsico, conocida como la Tormenta del Desierto, y también muchos pastores la relacionaron con Armagedón. Llegó el año 2000 y empezaron las predicciones del fin del mundo y el caos que ocasionarían las computadoras. Tampoco pasó nada. Subió la figura carismática de Obama en el 2009 y la admiración que despertó, hizo que lo relacionaran con el Anticristo. Hoy se quema la catedral de Notre Dame y mucha gente dice que Nostradamus lo dijo y algunos pastores evangélicos se han puesto a decir que es un castigo previo al gran juicio que se le viene a la Iglesia católica, a quien consideran la Gran Ramera de que habla el libro de Apocalipsis. Lo de Nostradamus es bien curioso, porque si bien es cierto que dijo que en España o en Francia ardería un símbolo de la cristiandad, hubo muchas iglesias, antes de la de Notre Dame, que también ardieron cuando los revolucionarios subieron al poder.

Mejor dicho, si creemos las predicciones de los fundamentalistas religiosos, la de los brujos y los adivinadores, no nos asombremos si el horóscopo y la tabla ouija hagan parte de nuestra canasta familiar, con IVA y todo.

Dejo constancia que no todos los pastores piensan así. Pero el pastor, médico y teólogo, Héctor Urrutia, de Chile, famoso por su especialización en temas escatologicos, se atrevió a decir en una reciente entrevista en la emisora, la W, esta semana, que “la Santa Alianza entre Ronald Reagan y Juan Pablo II fue una profecía que se encuentra en Apocalipsis 23”. Se le olvidó que siempre ha habido alianzas. La de Napoleón con Pío VII, en 1801, por ejemplo, el Papa Pío VII. Luego dijo que la caída del muro de Berlín fue profetizado por Apocalipsis 13. Leyendo ambos textos con mucho detenimiento, nada tiene que ver lo que allí se dice con tales eventos. Pura especulación. También dijo que habrá un Nuevo Orden Económico del Mundo. Ya esto lo habían dicho con la creación de la ONU, la globalización y con la Comunidad Económica Europea.

