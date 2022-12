No asistas en estas vacaciones a ver delfines en cautiverio

Por: Dayana Henríquez Pavajeau |

diciembre 29, 2022

Son realmente pocas las personas alrededor del mundo que conocen la agónica vida de los delfines que viven en acuarios para entretenimiento humano. La anterior especificación la hago por una razón muy valiosa: los delfines no deben ser confinados a estas cárceles de concreto y cristal, ellos pertenecen al mar, es de allí de donde provienen y profanar su vida es una maldición que tarde o temprano nos pasará factura a todos los seres vivos del planeta llamado tierra (siendo una ironía que se llame así, puesto que estamos más rodeados de agua que de cualquier otra cosa). Por todo esto es tan importante para mí crear conciencia de esta problemática que debe ser conocida por todos.

Sin demanda, no hay oferta. Si no se asiste, no prospera tal negocio, siendo la parte económica lo que atrae principal y únicamente a los grandes empresarios, incrementando su fortuna y bolsillo a costa de un negocio redondo. Ellos están escondidos bajo fachadas de mentiras y engaños ante una sociedad que parece estar dormida y no tener interés alguno en comprobar lo que nos venden e ir más allá de la actual parafernalia mediática.

La principal razón de estos centros de entretenimiento debería ser un interés verdadero en rehabilitar a los delfines. Según ellos, los animales allí exhibidos se enredan en mallas de pesca y son llevados por los pescadores con el argumento conocido de darles una mejor vida. Sin embargo, desde donde lo veo, lo único que hacen es condenarlos a una vida larga, llena de agonía y tristeza diaria.

En este caso sin resolver, sin duda alguna la voz de ellos somos nosotros, me incluyo en esa lista y creo fielmente en que la unión hace la fuerza. Aunque se lea cliché, es ley de vida. Así pues, por medio de esta larga crónica personal, no puede dejarse pasar por alto tal problema, sobre todo en tiempos donde las redes sociales deberían utilizarse para generar conciencia intrínsecamente desde el cerebro y el alma que supuestamente tenemos.

Es necesario que dejemos atrás los pensamientos banales y superficiales del momento, siendo las redes sociales y la televisión los medios que nos mantienen aletargados y zombis. Los medios tradicionales imponen lo que según ellos es correcto para todos a través. Sin embargo, me niego a creer que el ser humano solo fue concebido para crecer, trabajar, tener hijos y morir. Pienso que también nacimos para dejar una huella importante y latente, que demuestre que somos más que carne y hueso.

Ahora bien, los expertos en delfines sostienen que estos animales tienen la misma capacidad de sociabilidad que los seres humanos, siendo su familia un elemento importante en sus largas vidas. Además, en su hábitat, los delfines disfrutan de la habilidad de moverse libremente. Sus cuerpos aerodinámicos y su piel suave les permite alcanzar grandes velocidades en el agua. Ellos están siempre en movimiento, nadando hasta 40 millas al día. De hecho, gastan solo entre el 10 y 20% de su tiempo en la superficie. Pueden aguantar la respiración hasta 20 minutos y bucear a profundidades de más de 1.640 pies (500 metros).

No obstante, en cautiverio, los delfines están limitados al tamaño de sus tanques y jaulas. Solo pueden nadar unos cuantos pies hasta que la pared les detiene. Los que están en tanques, especialmente, pasan mucho tiempo nadando en pequeños círculos o simplemente flotando quietos en la superficie del agua. Los tanques y piscinas nunca serán tan ricos e interesantes como la vida en el mar, lo que provoca sufrimiento psíquico a los animales. Eso sin contar con la constante presencia de personas que los acosan, convirtiéndose en una fuente extra de estrés para los animales.

Los delfines son separados de su grupo para siempre, qué triste panorama, ¿no creen? Durante la captura, los lazos sociales que han cuidado y disfrutado durante años se destruyen drásticamente. Hay distintos métodos de captura para distintas razas de delfines. Los delfines nariz de botella normalmente se capturan con redes antes de ser llevados al barco. Este procedimiento es extremadamente violento, no tan solo para el delfín capturado, sino también para el grupo que sufre la pérdida repentina y permanente de un miembro.

En su hábitat los delfines obviamente viven en agua salada. Sin embargo, en cautiverio, están en tanques con agua de mar tratada química y artificialmente. El exceso de cloro los quema y la falta de sal en los delfinarios afecta su vida normal. Los químicos empleados ocasionan ceguera y son altamente tóxicos al ser ingeridos. Las investigadoras Yolanda Alaniz y Laura Rojas, escritoras del libro Delfinarios, afirman que entre 1997 y 2005 entre 20% y 25% de las muertes de delfines en cautiverio obedecieron a neumonías, estrés, infartos, traumatismos craneoencefálicos, obstrucción intestinal por ingestión de cuerpos extraños o asfixia.

Después de leer esto, ¿aún te atreves a seguir asistiendo a esta clase de espectáculos de pura crueldad animal?