Niños talentos en el corregimiento de Villagorgona, Valle del Cauca

Por: Lorena Mamian Gómez |

agosto 03, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

En e corregimiento de Villagorgona, una zona rural ubicada a cercanías de Santiago de Cali goza de personas prominentes que se están formando para ser un éxito musical y porque no el próximo Factor X en Colombia. Un claro ejemplo de esto es la niña Melany Arias Gil, residente en dicha localidad que se presenta de forma continua en actos públicos y da a conocer su talento en el campo musical, interpretando canciones de artistas reconocidos.

Sus progenitores son personas humildes y trabajadoras que siempre le han inculcado a la niña que debe ser un ejemplo para sus compañeros de estudio y teniendo como premisa que los niños siguen el camino que sus padres les direccionen.

-Publicidad.-

Melany no solo tiene talento para el canto, sino que también goza de gran carisma que se refleja al interactuar con los seres que la rodean. Su madre, Duvis Dennis Gil Riascos es una mujer emprendedora que tiene un negocio relacionado con la venta de productos para bebes, y que es el sustento económico para su supervivencia. No obstante, su progenitor no se queda atrás dado a que labora en una empresa reconocida en el municipio y de la mano de estos se encuentran las abuelas de la niña, que siempre se han preocupado por el futuro de esta.

El tiempo lo dirá, que es el futuro de este talento oriundo de una zona rural y que puede llegar a ser una artista de talla nacional e internacional si se lo propone, porque todo en la vida da frutos como recompensa a como se actué.

Publicidad.