Niño es violado por otros niños de 8 y 9 años

El hecho ocurrió en Medellín. Según contó la madre del menor afectado supo que a su hijo le había pasado algo por las heridas que notó en su cuerpo. La mujer lo llevó a un hospital y ahí le confirmaron la noticia. “Cuando ya todo se destapó, yo lo llamé a él, hablé con el niño. Resulta que fueron seis niños que le pusieron la condición que no jugaban con él, [si no] que le tenía que hacer sexo oral a todos seis, y no quedaron bastados de que le hicieron todo lo que quisieron, sino que, entre dos, me lo violaron”, dijo la madre a Blu Radio. Posteriormente, la mujer puso la denuncia a la Fiscalía y al Bienestar Familiar. Al parecer estaría implicado un tercer menor de 15 años.