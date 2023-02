.Publicidad.

Hace alguno días, el Deportivo Independiente Medellín confirmó a través de sus redes sociales que Jackson Martínez no se vincularía al club, debido a que no se había llegado a un acuerdo en la parte económica. Según lo expresó el equipo, aunque en el aspecto deportivo el jugador tenía el aval del técnico y las directivas, en el tema del salario Cha cha chá había exigido un monto que no estaba al alcance del DIM; y por eso se había caído la contratación.

Ahora bien, después de lo sucedido, varios aseguraron que Jackson Martínez había pedido un platal al Medellín, haciéndolo quedar como un avaro; pero la realidad es que el delantero no pidió un sueldo extraordinario. Es más, se podría llegar a pensar que sus pretensiones salariales ni siquiera eran de futbolista.

Según lo confirmó el representante del goleador, Gustavo Gallo, Jackson Martínez exigió un salario menor a los 100 millones de pesos, un monto que jugadores como Carlos Bacca o Juanfer Quintero llegan a superar mensualmente. El monto exacto que el jugador exigió fue de 80 millones; pero aun así Independiente Medellín se negó.

Así mismo, Gallo afirmó que Jackson no pedía este salario para enriquecerse, sino para poder mudar a su familia desde Portugal hasta Colombia. "Jackson económicamente está bien, pero el anhelo era ese, jugar en Medellín. Él no puede dejar a su empresa en Portugal y traerse a su familia. Lo que él pidió es para sostener esos movimientos. Él me dijo -no puedo pagar por jugar-"

Así las cosas, parece que el falso amor no es de parte de Jackson Martínez sino de parte del Medellín. Así como lo aseguró el representante del jugador, seguramente mas del 50% de los jugadores del equipo reciben un mejor salario que el que pedía el goleador; pero aun así no quisieron contratarlo.