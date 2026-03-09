- Ni el Pacto Histórico arrasó ni el Centro Democrático se quemó: los votantes le dieron la espalda a los extremos

El desplome de figuras como Vicky Dávila y Roy Barreras contrasta con el éxito de líderes digitales que transformaron clics en votos reales el pasado 8 de marzo

El 8 de marzo de 2026, Colombia volvió a demostrar que su electorado es consciente, crítico y selectivo. Las elecciones legislativas y consultas interpartidistas dejaron un mensaje inequívoco: el país premia la moderación, castiga la agresividad y valora la capacidad de movilización efectiva. La participación fue del 50,62 %, reflejando un electorado que evalúa tanto propuestas como trayectoria política.

Congreso fragmentado, equilibrio sin mayorías

El Senado quedó distribuido de forma plural: el Pacto Histórico consolidó entre 25 y 26 curules, mientras que la derecha, con el Centro Democrático, mantiene entre 17 y 18. Ningún bloque tiene mayoría absoluta, lo que obliga a negociaciones estratégicas y alianzas para la gobernabilidad 2026–2030.

Consultas y prefiguración presidencial

Centroderecha: Logró entre 5,4 y 5,7 millones de votos; Paloma Valencia emerge como líder consolidada .

Logró entre 5,4 y 5,7 millones de votos; . Centro: Entre 456 y 572 mil votos; la dispersión debilita a figuras como Claudia López y Sergio Fajardo.

Entre 456 y 572 mil votos; la dispersión debilita a figuras como Claudia López y Sergio Fajardo. Izquierda moderada: Roy Barreras pierde terreno frente a movimientos más articulados.

Los más votados y el fenómeno digital

El voto personal sigue siendo determinante. En el Senado, destacaron Nadya Blel Scaff, Lidio García y "Jota Pe" Hernández. En la Cámara, Daniel Briceño logró un récord nacional con 262.104 votos, seguido por Luis Carlos Rúa "Elefante Blanco" y Walter Rodríguez "Wally". Fenómenos como Rúa, Wally y Lalis demostraron que el capital digital puede transformarse en votos reales, obligando a los partidos tradicionales a ajustar sus estrategias.

Grandes Ganadores y Perdedores

Entre los triunfadores destacan Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, quienes fortalecen la coalición de centroderecha. En la otra cara de la moneda, Vicky Dávila figura como una de las grandes perdedoras; su agresividad y gestos polémicos resultaron contraproducentes para el electorado. Abelardo de la Espriella y Roy Barreras también vieron reducida su influencia en esta jornada.

Colombia entra en un periodo de pluralismo político competitivo. El país premia la capacidad de alianza y la movilización efectiva, dejando claro que los extremos tienen un techo limitado. La política nacional se definirá ahora por coaliciones inteligentes y pragmatismo.

