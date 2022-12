Se vino encima el 24 de diciembre y si aún no tiene la cena para esta noche y está escaso de plata, aquí le damos opciones para que no se gaste la prima en comida

Después de un largo año y una gran espera, llegó por fin el 24 de diciembre, fecha para compartir en familia, no solo regalos sino también una buena y deliciosa cena navideña. Y es que, ya es habitual que muchas familias se reúnan y compartan juntos estas fechas, sin embargo, por el afán y las carreras, no siempre compramos todo a tiempo. Es por esto que si usted no tiene plata y no ha comprado la comida para hoy, le brindamos alternativas del D1 para que no se le vaya la quincena.

Pernil

En D1 podemos encontrar un pernil 250gr por un valor de $10.990, mientras que en otros mercados como Carulla un pernil similar puede estar sobre los 30 mil pesos o uno sencillo sobre los 11.800.

Pavo navideño

El pavo es esa carne fría que no puede faltar en la mesa de un 24, en D1 este pavo lo podemos encontrar por un precio de 8.990 pesos. En Carulla la opción más económica es de 12 o 14 mil pesos, un ahorro que nos puede ayudar para completar para el regalo de navidad.

Galletas navideñas

Las infaltables galletas Noel para navidad, las galletas que si o si deben acompañar a los colombianos durante todo diciembre. Estas pueden ser encontradas en D1 desde 9.990.

Aunque seguramente faltan más acompañamientos, estos son algunos de los más importantes que no pueden faltar para la cena navideña de esta noche, así que corra antes de que se lo lleven todo. Desde Las2orillas les deseamos una feliz navidad y que puedan comer que de gusto en estas navidades.

