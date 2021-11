Ni con el arrastre de Yo Me Llamo la novela de Martín Elías puede superar a RCN

.Publicidad.

Luego de más de un mes de estreno de El Hijo del Cacique como la novela estrella de Caracol, la apuesta no salió como el canal quería y terminó fracasando en el rating. Luego de años de no perder entre semana contra RCN, la novela de Martín Elías estaba siendo superada por La Nieta Elegida, pero la llegada de Yo Me Llamo les cambió todo el panorama.

El reality de Amparo Grisales, Yeison Jiménez y Cesar Escola tiene tanta audiencia que al ser emitidos justo antes de El Hijo del Cacique arrastran audiencia a favor de la novela. Es por eso que inmediatamente se estrenó Yo Me Llamo el rating aumentó en más de dos puntos, disminuyendo el de La Nieta Elegida.

Sin embargo, con el pasar de las semanas se ha ido reestableciendo el orden de antes de Yo Me Llamo y luego de estar por debajo, La Nieta Elegida volvió a empatar en cantidad de audiencia a El Hijo del Cacique según el rating.

El trabajo que hace RCN para levantar el rating es admirable con La Nieta Elegida. Cuando son las 9 de la noche, el canal de los Ardila Lülle recibe una novela como Enfermeras de un rating de menos de 5 puntos y lo sube hasta más de 8, mientras que Caracol pierde los más de 15 puntos que le asegura Yo Me Llamo y ahora no alcanza a superar a RCN. ¿Cuál de las dos novelas será la más vista en los próximos días?