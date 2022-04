Ni agua para tomarse una pastilla hay en el hospital de Concordia

.Publicidad.

Según denuncias de la comunidad, el hospital de Concordia no solo se encuentra en un grave estado de deterioro, sino que también se presentan deficiencias en los insumos, tanto que no hay ni agua para tomarse una pastilla.

Jaylyn de La Hoz, habitante de Concordia, manifestó que la situación que atraviesa el hospital de su municipio es muy compleja y se han cansado de exponer las inconformidades a la actual gerencia, agregando que esta no le ha prestado atención.

-Publicidad.-

“Como es posible que el hospital lleve dos meses con los vidrios partidos de la puerta principal. No tienen la cantidad de aires acondicionados que debe tener y los pocos que tiene están en pésimo estado. A esto se le suma que no hay abanicos, las pacientes tenían que traer unos de sus casas, no hay agua para tomarse los medicamentos y toca pedirles a los vecinos. Tampoco se consiguen anestesia, no hay camillas para los rayos x, llegó un tiempo que no había camillas para recibir atender a los pacientes y estos tenían que tirarse al piso”, cuestionó la vocera.

De La Hoz dijo que ella no es la única inconforme con la actuación situación del hospital, sino que hay una gran cantidad de habitantes cansados de mal servicio que se presta, “da tristeza que nuestro municipio tengan en esta forma nuestro único hospital”.

Publicidad.