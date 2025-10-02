Netanyahu habla solo, y solo destruye

Lleva Netanyahu allí y a donde vaya el hedor de miles de muertes y llantos, lo lleva inmundo en su discurso y en ese pelo cano, de apariencia pulcro como nada en él.

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

En la 80ª Asamblea General de la ONU Benjamin Netanyahu se ve solo, habla al vacío, justifica la sangre, el genocidio y el hambre; Netanyahu luce ausente, ido en palabras que apenas si puede profesar alguien con minúscula dimensión humana.

Lleva Netanyahu allí y a donde vaya el hedor de miles de muertes y llantos, lo lleva inmundo en su discurso y en ese pelo cano siempre recién peinado, de apariencia pulcro como nada en él, ante una sala de la que los asistentes han decidido dignamente retirarse.

No parece importarle el hecho de no tocar un alma en este lugar. Se parapeta en esa terquedad de verdugo displicente y sigue parloteando a nada o nadie. Qué más da hacerlo si a miles de kilómetros sus tropas desgranan bombas que dan en blancos certeros, en niños que no comprenden, en gentío que abandona estupefacto las casas que ha habitado y ha conquistado a lo largo de este envenenamiento milenario que ahora recrudece.

Es genocidio, simplemente eso, lo que cometen Netanyahu y sus ejércitos contra la comunidad palestina en Gaza, un territorio del tamaño de Medellín, de la belleza de Medellín, pero hoy sin una risa o un amor que sobreviva en la bruma que no es ya de fatas morganas, sino la humareda en la que se convierten los cuerpos calcinados.

Netanyahu habla al vacío, sin rubor, pues está desde hace tiempo embebido en el odio

No oculta su interés de cubrir con un velo temporal los hechos, justificándolos históricamente en que lo que hace, lo hace porque durante el Holocausto y antes que eso se lo hicieron al pueblo judío, pero nadie se limpia el barro que lo cubre mientras se revuelca en él.

Su discurso de justificaciones es de desperdicios, y el trabajo que hace, porque con toda desvergüenza él mismo denomina a eso un trabajo que tiene que llevar a cabo a partir de los actos terroristas de Hamas el 7 de octubre hace un año, es un trabajo que consiste en asesinar por venganza a civiles inermes para desaparecerlos de la vista. Genocido se define a una acción tal. Y genocida al que la comete y la justifica y se solaza en ella.

…….

