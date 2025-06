Nequi está regalando $100.000 para atraer usuarios que reciben salario. Así los puede cobrar

.Publicidad.

Para muchos, cien mil pesos pueden parecer poco. Pero para otros, pueden ser el salvavidas del mes: la recarga del mercado, el pago del internet o simplemente un respiro entre tantas cuentas por pagar. Y es justo ese billete el que Nequi está poniendo sobre la mesa para quienes quieran pasarse definitivamente a su plataforma y empezar a recibir ahí su salario o pagos como proveedor.

La movida, que está vigente durante junio y julio de 2025, hace parte de una campaña en la que la app busca posicionarse como la cuenta principal de los colombianos, y no solo como un monedero digital para transferencias pequeñas o recargas ocasionales. En plena competencia con otras bancas digitales —algunas ofreciendo mayores tasas de rentabilidad—, Nequi apostó por algo directo: plata contante y sonante.

¿La fórmula? Simple, pero con condiciones. Solo quienes hayan usado antes Bancolombia A la Mano y se hayan cambiado a Nequi después del 1 de marzo de este año podrán participar. El incentivo será entregado a los primeros 30 usuarios diarios, de martes a viernes, que reciban su primer pago de nómina o de proveedor en la plataforma.

Eso sí, no se trata de un bono que se acumule o que se pueda heredar. Tampoco es canjeable por otro beneficio. Y mucho menos, como advirtió la entidad, se permitirá hacer trampa: quien use datos falsos o maniobras engañosas será descalificado automáticamente. Además, si por alguna razón el dinero es embargado por orden judicial, Nequi no responderá.

La oportunidad está servida para quienes ya tenían en mente dejar su antigua app y pasarse a Nequi. Porque, aunque el premio no es para todos, sí puede ser el empujón que muchos necesitaban para tomar la decisión y recibir, con suerte, cien mil pesos extra en su cuenta.