Nadie es profeta en su tierra

Como reza el refrán, nadie es reconocido en su propia tierra, en el lugar donde a uno lo conocen, o por lo menos donde tienen alguna referencia importante. La expresión apunta que es muy difícil predicar en el propio ámbito de pertenencia, sea éste el pueblo de origen, el país, el lugar de trabajo o la familia. Para el periodista de la revista The Atlantic, David Frum, Iván Duque es el presidente que hizo todo bien y no recibió las gracias. The Atlantic, fundada en en 1857 en Boston, aunque actualmente su sede se encuentra en Washington D. C., es “una revista literaria y cultural creada por un grupo de escritores entre los que se encontraban Ralph Waldo Emerson, Henry Wadsworth Longfellow, Oliver Wendell Holmes, Sr. y James Russell Lowell; este último se convertiría en su primer editor. Originariamente, era una publicación mensual con 425 000 lectores suscritos; en 2006 se publicaba diez veces al año y constaba de artículos de temas políticos y asuntos internacionales, así como críticas literarias”, según informa Wikipedia.

Para Frum, el rechazo a Duque “no tiene mayor explicación, más aún, luego de que Colombia transcurriera un cuatrienio bajo la batuta de Iván Duque Márquez, a quien refiere como un “conservador moderado” que, a juicio de Frum, realizó una notable administración, de la que saldrá en medio de uno de los menores índices de popularidad en la historia del país (20 %) y con un partido político que según The Atlantic, se encuentra “destrozado y desacreditado”. Frum adicionalmente afirma que “Duque es un mandatario con loables resultados, que terminó siendo señalado y cuestionado masivamente, como parte de sendas trazadas por sus críticos, quienes no reconocen las virtudes que, en medio de un cargo tan difícil, alcanzó el presidente Duque.”

El gobierno de Iván Duque le deja al país los siguientes logros:

El gobierno que más recursos ha invertido en la educación y que le deja a Colombia la matrícula universitaria pública gratuita a los estratos uno, dos y tres.

El gobierno que lideró la transición energética de Colombia, donde multiplicamos por 100 veces la capacidad de energías renovables de Colombia.

El gobierno que más recursos de infraestructura deja entregados e inaugurados, y donde prácticamente existe la mayor inversión en vías terciarias registrada.

El gobierno que más títulos de propiedad rural ha entregado en Colombia: más de 52.000 títulos en cuatro años.

Dos millones y medio de colombianos por primera vez accediendo al servicio de agua potable.

Se deja el 70% de Colombia con Internet de alta velocidad móvil y domiciliaria en cobertura. El Ministerio del Deporte, a través del cual se realizó la mayor inversión en Colombia para el deporte y el mayor número de medallas obtenidas olímpicas y paralímpicas en un certamen internacional.

El Ministerio de Ciencia y Tecnología, a través del cual se subirá la inversión en ciencia y tecnología. Se pasó del 0.2 del PIB al uno del PIB.

Dejar al país vacunado: más del 70% de la población colombiana está enfrentando el Covid-19 con vacunas.

La reactivación económica con el mayor crecimiento económico registrado por nuestro país.

¡Gracias presidente Duque. Usted ha sido un ejemplo de seriedad, honestidad y buen gobierno. Recibió un país descuartizado y entrega una democracia en acción y la economía del continente con mayor crecimiento!

